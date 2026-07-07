Capturan en La Pampa a 21 integrantes de la banda criminal Los Guardianes de la Trocha

Los Guardianes de la Trocha cayeron en La Pampa

Los Guardianes de la Trocha cayeron en La Pampa

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Dos presuntos integrantes de la organización criminal Los Guardianes de la Trocha fallecieron y otro resultó herido de gravedad durante un enfrentamiento con fuerzas combinadas de la Policía y del Ejército peruano en la zona de La Pampa, región Madre de Dios.

Tras operaciones de inteligencia realizadas de manera conjunta entre las fuerzas de seguridad, fueron capturados 20 miembros de esa red mafiosa, que mantiene una rivalidad a muerte con Los Brayans, otra de las bandas que pugnan por el control territorial.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

Ambos grupos han desatado en esa región amazónica una crisis de seguridad marcada por extorsiones, secuestros, asesinatos, masacres y narcotráfico, además de un conflicto que aún persiste.

"La información obtenida permitió establecer la presencia de individuos armados que estarían intimidando a los mineros ilegales, a empresarios y comerciantes", precisó uno de los oficiales de la PNP que llevó a cabo el operativo que terminó con la confiscación de un arsenal de guerra conformado por 19 fusiles, ocho pistolas, 10 granadas y abundante munición, valorizado en más de S/329.600.

PUEDES VER: ‘Cacería humana’ para capturar a ‘El Chili’, uno de los hampones más buscados

La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), con apoyo de efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes), en el marco del Plan de Operaciones Restauración 2026.

Durante tres horas hubo un intercambio de disparos en los kilómetros 111 y 115 del sector La Pampa, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, una de las zonas más afectadas por la minería ilegal en el país.



Los efectivos policiales fueron atacados con armas de fuego por sujetos que custodiaban la zona. Entonces, se originó un enfrentamiento.

Luego de controlar la situación, se logró reducir y detener a 21 personas que presuntamente integrarían la organización criminal liderada por Edinson Fernández Pérez, conocido con el alias de El Chili, y dedicada a la minería ilegal, así como a delitos de extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas de fuego.

Hace un año, este grupo fue responsabilizado por secuestros y asesinatos. Según las investigaciones policiales y fiscales, alias El Chili, cabecilla de Los Guardianes de la Trocha, no solo estaría detrás del asesinato de Ana Garcia Solsol, dirigente vecinal de La Pampa, sino también de otras víctimas enterradas en fosas comunes y de personas desaparecidas.

Tal como quedó registrado por cámaras de seguridad, el 8 de enero del año pasado, la lideresa vecinal regresaba a su hogar en la comunidad de Sarayaku, ubicada en La Pampa, tras realizar compras.

Viajaba en una mototaxi, acompañada por otra mujer, cuando una camioneta apareció de repente con cinco ocupantes que ocultaban sus rostros. Tres de ellos vestían chalecos y gorras policiales. Le dispararon y huyeron.

Para ese entonces, la Fiscalía de Madre de Dios ya había solicitado prisión preventiva para El Chili por su presunta autoría en el asesinato de Juan Julio Fernández Ancco, el defensor de la Reserva Nacional de Tambopata, asesinado en 2022 por sicarios contratados por mafias integradas por mineros ilegales que amenazaban a su familia. Las autoridades estiman que habría eliminado a otras 20 personas.

PUEDES VER: OMI plantea al próximo gobierno 5 acciones urgentes para frenar la minería ilegal

El imperio delictivo de alias El Chili comenzó hace aproximadamente una década brindando seguridad a mineros ilegales. Tras ganar poder e influencia, adoptó su alias en honor a un sicario del Cartel de Medellín.

Además, alias El Chili y su primo Albert Carranza Fernández fueron identificados por las autoridades como los presuntos responsables de realizar amenazas telefónicas de muerte contra el periodista Manuel Calloquispe, quien investiga los estragos de la minería ilegal en la selva de Madre de Dios.

ESTOS SON LOS DETENIDOS:

1. NEYDER JARA REQUEJO

2. TERESA MILAGROS MORENO HERRERA

3. JOSE ANDRES CLARO ALBORNOZ

4. GERAL ADRIAN GONZALES PISURI

5. SEGUNDO JUAN SANTA CRUZ MENDOZA

6. ELSI RODRIGO JULCA LUIS

7. KELNER TEDDY WONG VELA

8. NEYDER JARA REQUEJO

9. SEGUNDO FLORENCIO TRONCOS GARCIA

10. FELIPE JOSE DIAZ MONTALVAN

11. JACK ALEXIS TROYES CORDOVA

12. REDY GUILLEN BALDERRAMA

13. ALAN ALEX GARCIA NEVADO

14. BRANDY GIOVANNI CHUNG SAN MARTIN

15. EDWIN ALBERTO CENTENO QUISPE

16. JHONATHAN ALBERT CONDE MILLA

17. EDGAR PERCY CARI CALCINA

18. FELIX ENRIQUE VIVANCO CHAVEZ

19. CLEISON RONALDO LIVIA JULCA

20. JHON WALTER BERRU RIVADENEYRA

21. CELESTINO YEFERSON BERMEO HURTADO - HERIDO POR IMPACTO DE BALA -

22. NN - FALLECIDO

23. NN – FALLECIDO