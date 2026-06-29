El joven desapareció la madrugada del 26 de junio tras acudir a un bar con un amigo. | Captura América

El joven desapareció la madrugada del 26 de junio tras acudir a un bar con un amigo. | Captura América

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un estudiante de Medicina de 20 años, identificado como Ibrahim Hernández Gala, permanece desaparecido desde la madrugada del viernes 26 de junio luego de descender de un taxi frente a la playa La Chira, en Chorrillos. La Policía Nacional investiga el caso y revisa imágenes de cámaras de seguridad que registraron los últimos minutos en que el universitario fue visto con vida.

Las labores de búsqueda continúan en la zona con apoyo de la Unidad de Salvataje de la Policía, mientras que familiares del joven llegaron a Lima desde Huancavelica para sumarse a los trabajos. Hasta el momento, las únicas evidencias encontradas son las prendas de vestir del estudiante, abandonadas sobre la arena.

TE RECOMENDAMOS ¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

¿Qué ocurrió antes de la desaparición?

Según información policial, Ibrahim acudió a un bar junto a un amigo antes de dirigirse a la playa. Ambos descendieron de un taxi amarillo en la avenida Alameda Sur, frente al litoral de Chorrillos, hecho que quedó registrado por una cámara de videovigilancia.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la familia, el universitario se encontraba en aparente estado de ebriedad. Su acompañante relató que, al percatarse de su desaparición, contrató otro taxi para regresar a buscarlo. Con apoyo del conductor y de un sereno que patrullaba el sector, recorrió la playa sin obtener resultados.

PUEDES VER: Chofer de cúster de la empresa Nor Lima es baleado frente a su esposa en plena ruta en San Martín de Porres

Policía revisa cámaras y amplía las investigaciones

La denuncia por desaparición quedó registrada en la comisaría de Villa. Como parte de las diligencias, los investigadores analizaron las grabaciones de seguridad y determinaron que el segundo taxi permaneció alrededor de ocho minutos en el lugar antes de retirarse con el amigo del estudiante.

Los agentes también tomarán declaraciones a los conductores de ambos vehículos para reconstruir la cronología de los hechos y establecer qué ocurrió después de que Ibrahim descendiera del primer taxi.

La familia del universitario expresó su preocupación por la posibilidad de que el mar lo haya arrastrado. Ibrahim nació en Huancavelica, cursó la secundaria en Ica y se trasladó a Lima para estudiar Medicina. Sus parientes solicitaron el apoyo de la ciudadanía y pidieron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato a la Policía.