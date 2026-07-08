Visitar una réplica de Machu Picchu sin salir de Lima es posible en el Parque de las Leyendas, sede San Miguel. | Foto: composición LR

Visitar una réplica de Machu Picchu sin salir de Lima es posible en el Parque de las Leyendas, sede San Miguel. | Foto: composición LR

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Quienes deseen conocer una representación de Machu Picchu sin salir de Lima tienen una alternativa en el Parque de las Leyendas, sede San Miguel. En el marco del Día del Santuario Histórico de Machu Picchu y durante las celebraciones por Fiestas Patrias, este espacio invita a los visitantes a recorrer una réplica de la ciudadela inca ubicada dentro de la Laguna Recreativa, uno de los atractivos del recinto.

La recreación se encuentra en la zona Costa del parque y ofrece una experiencia distinta para el público, ya que el acceso se realiza únicamente a través de botes. Además del recorrido, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente acompañado de música andina y conocer una estructura que alcanza aproximadamente los 10 metros de altura.

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¿Dónde está la réplica de Machu Picchu en Lima y qué ofrece este recorrido?

La réplica de Machu Picchu está instalada en una cueva dentro de la Laguna Recreativa del Parque de las Leyendas, en la sede de San Miguel. Para llegar hasta este punto, los visitantes deben abordar un bote a motor, cuyo servicio tiene un costo de S/6 por persona.

Durante el recorrido, los asistentes pueden apreciar la representación de la ciudadela inca mientras navegan por la laguna. Quienes prefieran otra actividad también tienen la opción de realizar paseos en botes a pedal, disponibles por S/12, como parte de la oferta recreativa del parque.

La réplica de Machu Picchu está instalada en una cueva dentro de la Laguna Recreativa del Parque de las Leyendas.

Precios, horarios y cómo visitar la réplica de Machu Picchu en el Parque de las Leyendas

El ingreso al Parque de las Leyendas tiene un costo de S/20 para adultos, S/10 para niños de 3 a 12 años y S/4 para adultos mayores. Asimismo, las personas con discapacidad pueden ingresar gratuitamente junto a un acompañante al presentar su carné del Conadis.

El parque atiende todos los días del año, incluidos domingos y feriados, en el horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. La entidad informó que el valor de las entradas contribuye al mantenimiento de más de 3,500 animales que albergan las sedes del parque, incluyendo ejemplares rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre, para cubrir su alimentación, cuidado y atención veterinaria.