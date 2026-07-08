HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

La única réplica de Machu Picchu en Lima: cuánto cuesta y cómo visitar este atractivo del Parque de las Leyendas

Los visitantes podrán recorrer una representación de Machu Picchu, cuya ciudadela inca solo es accesible a través de un recorrido en bote.

Visitar una réplica de Machu Picchu sin salir de Lima es posible en el Parque de las Leyendas, sede San Miguel.
Visitar una réplica de Machu Picchu sin salir de Lima es posible en el Parque de las Leyendas, sede San Miguel. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Quienes deseen conocer una representación de Machu Picchu sin salir de Lima tienen una alternativa en el Parque de las Leyendas, sede San Miguel. En el marco del Día del Santuario Histórico de Machu Picchu y durante las celebraciones por Fiestas Patrias, este espacio invita a los visitantes a recorrer una réplica de la ciudadela inca ubicada dentro de la Laguna Recreativa, uno de los atractivos del recinto.

La recreación se encuentra en la zona Costa del parque y ofrece una experiencia distinta para el público, ya que el acceso se realiza únicamente a través de botes. Además del recorrido, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente acompañado de música andina y conocer una estructura que alcanza aproximadamente los 10 metros de altura.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

PUEDES VER: Cae el proyecto 'Arena Lima': Municipalidad de San Miguel descarta construcción de coliseo dentro del Parque de las Leyendas

lr.pe

¿Dónde está la réplica de Machu Picchu en Lima y qué ofrece este recorrido?

La réplica de Machu Picchu está instalada en una cueva dentro de la Laguna Recreativa del Parque de las Leyendas, en la sede de San Miguel. Para llegar hasta este punto, los visitantes deben abordar un bote a motor, cuyo servicio tiene un costo de S/6 por persona.

Durante el recorrido, los asistentes pueden apreciar la representación de la ciudadela inca mientras navegan por la laguna. Quienes prefieran otra actividad también tienen la opción de realizar paseos en botes a pedal, disponibles por S/12, como parte de la oferta recreativa del parque.

PUEDES VER: La historia detrás de Machu Picchu: 114 años desde la visita de Hiram Bingham y su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

lr.pe
Machu Picchu, Parque de las Leyendas

La réplica de Machu Picchu está instalada en una cueva dentro de la Laguna Recreativa del Parque de las Leyendas.

Precios, horarios y cómo visitar la réplica de Machu Picchu en el Parque de las Leyendas

El ingreso al Parque de las Leyendas tiene un costo de S/20 para adultos, S/10 para niños de 3 a 12 años y S/4 para adultos mayores. Asimismo, las personas con discapacidad pueden ingresar gratuitamente junto a un acompañante al presentar su carné del Conadis.

El parque atiende todos los días del año, incluidos domingos y feriados, en el horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. La entidad informó que el valor de las entradas contribuye al mantenimiento de más de 3,500 animales que albergan las sedes del parque, incluyendo ejemplares rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre, para cubrir su alimentación, cuidado y atención veterinaria.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Turista francés fallece tras realizar recorrido por la llaqta inka de Machu Picchu

Turista francés fallece tras realizar recorrido por la llaqta inka de Machu Picchu

LEER MÁS
No es Machu Picchu ni la Reserva de Paracas: este es el atractivo turístico más visitado del Perú, está en Lima y recibió casi un millón de personas

No es Machu Picchu ni la Reserva de Paracas: este es el atractivo turístico más visitado del Perú, está en Lima y recibió casi un millón de personas

LEER MÁS
Arqueólogos revelan un tesoro incaico oculto que rivaliza con Machu Picchu: más de 3.000 piezas de oro, plata y cobre en un complejo de 17,4 hectáreas

Arqueólogos revelan un tesoro incaico oculto que rivaliza con Machu Picchu: más de 3.000 piezas de oro, plata y cobre en un complejo de 17,4 hectáreas

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026

LEER MÁS
Admisión 2027 de la Marina de Guerra del Perú

Admisión 2027 de la Marina de Guerra del Perú

LEER MÁS
Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada

Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Suboficial PNP es condenado a 35 años tras mantener una relación con una menor de 12 años en Amazonas

Suboficial PNP es condenado a 35 años tras mantener una relación con una menor de 12 años en Amazonas

LEER MÁS
Sedapal confirma corte de agua por casi 16 horas en 7 distritos de Lima este 8 y 9 de julio: revisa horario y distritos afectados

Sedapal confirma corte de agua por casi 16 horas en 7 distritos de Lima este 8 y 9 de julio: revisa horario y distritos afectados

LEER MÁS
Fabio Isaac Bravo, el niño genio de 9 años que ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Matemática y tiene un coeficiente intelectual de 146: “No fue fácil”

Fabio Isaac Bravo, el niño genio de 9 años que ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Matemática y tiene un coeficiente intelectual de 146: “No fue fácil”

LEER MÁS
Joven de 25 años muere tras ser detenido en comisaría en Carabayllo: familia denuncia presunto abuso policial

Joven de 25 años muere tras ser detenido en comisaría en Carabayllo: familia denuncia presunto abuso policial

LEER MÁS
Indignación en colegio de Ate: madre denuncia que su hijo sufrió agresión y Minedu suspende clases

Indignación en colegio de Ate: madre denuncia que su hijo sufrió agresión y Minedu suspende clases

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025