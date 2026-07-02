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Cusco: confirman muerte de turista estadounidense desaparecido rumbo a la Montaña de Siete Colores

La identificación se logró por una tarjeta bancaria y el reconocimiento de la madre, mientras pericias forenses se realizan en Sicuani para determinar las causas del fallecimiento.

Encuentran cadáver de turista estadounidense desaparecido en la montaña de Siete Colores en Cusco
Encuentran cadáver de turista estadounidense desaparecido en la montaña de Siete Colores en Cusco | Foto: composición LR
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Las autoridades confirmaron que el cadáver hallado en una zona remota del distrito de Pitumarca, en la provincia de Canchis (Cusco), corresponde al turista estadounidense Ian Thomas Treger (29 años), quien se encontraba desaparecido desde el pasado 13 de mayo tras dirigirse a la montaña de Siete Colores.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Cusco, coronel PNP Walter Poma, informó que entre las pertenencias encontradas se halló una tarjeta Visa a nombre del extranjero, lo que permitió avanzar en la identificación.

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Asimismo, la madre del joven logró reconocerlo pese al avanzado estado de descomposición, principalmente por las prendas de vestir.

El cuerpo fue ubicado en el sector Pampa Kancha, en la comunidad campesina de Chilca, una zona de difícil acceso y condiciones geográficas adversas. Comuneros del lugar alertaron a la Policía sobre el hallazgo, lo que movilizó a equipos especializados para el levantamiento del cadáver.

Necropsia de ley

El coronel Poma precisó que los exámenes de necropsia se realizan en la ciudad de Sicuani (Canchis) y serán clave para determinar las causas exactas del deceso. No se descarta que el fallecimiento haya sido producto de un accidente o de hipotermia, considerando las bajas temperaturas y lo agreste del terreno.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el turista habría decidido aventurarse por su cuenta hacia la montaña de Siete Colores, lo que pudo haber contribuido a su desorientación en la zona. Las autoridades reiteraron la importancia de realizar estos recorridos con guías autorizados.

En tanto, se informó que los familiares del ciudadano estadounidense asumirán los trámites correspondientes para la repatriación de los restos, mientras continúan las diligencias fiscales y policiales para esclarecer completamente las circunstancias de este caso.

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