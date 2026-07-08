Este distrito de Lima inaugura su primer vacunatorio municipal con vacunas gratuitas para todas las edades

Lince inaugura vacunatorio municipal para fortalecer la cobertura de vacunación en la población | Foto: Municipalidad de Lince

Lince inaugura vacunatorio municipal para fortalecer la cobertura de vacunación en la población | Foto: Municipalidad de Lince

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Los vecinos de Lince ya cuentan con un vacunatorio municipal donde podrán acceder gratuitamente a las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación. El nuevo servicio, el primero implementado por el municipio, atenderá de manera permanente a niños, adolescentes, gestantes, adultos y adultos mayores.

El establecimiento funciona en la Casa de la Cultura de Lince, ubicada en la avenida Militar 1964-1966, y nació a partir de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Lince y la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro. La medida busca acercar los servicios de inmunización a la población y ampliar la cobertura frente a enfermedades prevenibles.

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¿Qué vacunas estarán disponibles?

El vacunatorio aplicará las dosis contempladas en el calendario nacional según la edad de cada persona. Los niños podrán completar su esquema regular de inmunización, mientras que los adolescentes accederán a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

Las gestantes recibirán vacunas contra hepatitis B, influenza y difteria. En tanto, los adultos y adultos mayores podrán protegerse contra enfermedades como influenza, neumococo, tétanos y hepatitis B, de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Salud.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, destacó que el distrito incorpora por primera vez un vacunatorio municipal permanente con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a este servicio preventivo.

La apertura de este espacio forma parte de la estrategia para incrementar la cobertura de vacunación y promover la protección de la población frente a enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización.