HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko arma su defensa con 100 mil personeros y López Aliaga en la mira de la Fiscalía | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Vacunación gratuita contra el sarampión: ¿qué hospitales y centros de salud del Perú ofrecen dosis y cómo saber si estás protegido?

Para recibir la dosis contra el sarampión, se requiere el DNI del menor y el carné de vacunación. Consulta en esta nota la lista de centros habilitados en el portal oficial del Seguro Integral de Salud.

Perú se encuentra en emergencia sanitaria tras incremento de casos de sarampión.
Perú se encuentra en emergencia sanitaria tras incremento de casos de sarampión. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Perú enfrenta un escenario de preocupación por el avance del sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que ya registra casos y reportes en Puno y Arequipa. Ante esta situación, el Gobierno declaró la alerta sanitaria en Lima, Callao y otras 12 regiones del país, y EsSalud intensificó las jornadas de vacunación gratuita en hospitales, policlínicos y centros de salud a nivel nacional con el objetivo de frenar la propagación del virus y proteger a la población más vulnerable, especialmente a menores de edad.

Cabe mencionar que el sarampión se transmite a través de gotículas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar. Según especialistas, una sola persona infectada puede contagiar a hasta 18 personas no inmunizadas. La enfermedad puede ocasionar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera e incluso la muerte, sobre todo en niños sin vacunación o personas con el sistema inmunológico debilitado.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO ARMA SU DEFENSA CON 100 MIL PERSONEROS Y LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA DE LA FISCALÍA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Sarampión se extiende en Perú: Arequipa confirma caso importado y refuerza prevención en colegios y terminales

lr.pe

¿Qué hospitales y centros de salud en Perú están vacunando contra el sarampión?

Según el vocero de EsSalud, el epidemiólogo Edwin Neciosup, hospitales, policlínicos, postas médicas y puntos itinerantes instalados en plazas y mercados de distintas regiones del país vienen aplicando gratuitamente la vacuna contra el sarampión. Precisó que todos los centros cuentan con dosis de la vacuna SPR, que brinda protección frente al sarampión, las paperas y la rubéola, y exhortó a los padres de familia a verificar el esquema de inmunización de los menores.

Para acceder a la inmunización, solo se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del menor y el carné de vacunación. Si deseas verificar la lista actualizada de hospitales, institutos y centros de salud habilitados, puedes consultarla en el portal oficial del Seguro Integral de Salud o ingresar aquí y seguir estos pasos:

  • Selecciona el departamento, la provincia y el distrito que deseas consultar.
  • Si conoces el nombre del centro médico, puedes añadirlo.
  • Haz clic en 'Buscar' y aparecerá la lista de centros médicos habilitados junto con sus direcciones.
sarampion en Perú, sarampión vacuna, sarampión sintomas, sarampión centros de vacunacion, sarampión en peru

Página del SIS para ver hospitales y centros de salud habilitados en Perú para acceder a la vacuna contra la sarampión.

¿Cómo saber si tengo la dosis de la vacuna contra el sarampión?

Los padres y tutores pueden revisar el historial de vacunación de sus hijos a través de la plataforma Minsa Digital, habilitada por el Ministerio de Salud. Para ingresar al sistema, las personas deben registrarse y completar los datos solicitados. Posteriormente, podrán acceder utilizando su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), contraseña y código captcha.

La plataforma permite consultar el carné de vacunación digital, verificar dosis aplicadas, reservar citas médicas, revisar recetas y acceder al historial de atenciones de salud.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gobierno declara emergencia sanitaria por brote de sarampión: Lima, Callao y 12 regiones más en alerta

Gobierno declara emergencia sanitaria por brote de sarampión: Lima, Callao y 12 regiones más en alerta

LEER MÁS
Emergencia por brote de sarampión en Perú: Minsa habilitará centros de inmunización en 11 regiones, ¿quiénes deben vacunarse?

Emergencia por brote de sarampión en Perú: Minsa habilitará centros de inmunización en 11 regiones, ¿quiénes deben vacunarse?

LEER MÁS
Sarampión se extiende en Perú: Arequipa confirma caso importado y refuerza prevención en colegios y terminales

Sarampión se extiende en Perú: Arequipa confirma caso importado y refuerza prevención en colegios y terminales

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

LEER MÁS
Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

LEER MÁS
Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

LEER MÁS
Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

LEER MÁS
Temblor en Ica: sismo de magnitud 6,1 remeció Ia ciudad, causó daños y dejó 27 heridos

Temblor en Ica: sismo de magnitud 6,1 remeció Ia ciudad, causó daños y dejó 27 heridos

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

LEER MÁS
Tanqueta de la ONU provoca aparatoso choque en Chorrillos: blindado destruye auto y derriba postes

Tanqueta de la ONU provoca aparatoso choque en Chorrillos: blindado destruye auto y derriba postes

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025