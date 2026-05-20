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El Perú enfrenta un escenario de preocupación por el avance del sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que ya registra casos y reportes en Puno y Arequipa. Ante esta situación, el Gobierno declaró la alerta sanitaria en Lima, Callao y otras 12 regiones del país, y EsSalud intensificó las jornadas de vacunación gratuita en hospitales, policlínicos y centros de salud a nivel nacional con el objetivo de frenar la propagación del virus y proteger a la población más vulnerable, especialmente a menores de edad.

Cabe mencionar que el sarampión se transmite a través de gotículas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar. Según especialistas, una sola persona infectada puede contagiar a hasta 18 personas no inmunizadas. La enfermedad puede ocasionar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera e incluso la muerte, sobre todo en niños sin vacunación o personas con el sistema inmunológico debilitado.

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¿Qué hospitales y centros de salud en Perú están vacunando contra el sarampión?

Según el vocero de EsSalud, el epidemiólogo Edwin Neciosup, hospitales, policlínicos, postas médicas y puntos itinerantes instalados en plazas y mercados de distintas regiones del país vienen aplicando gratuitamente la vacuna contra el sarampión. Precisó que todos los centros cuentan con dosis de la vacuna SPR, que brinda protección frente al sarampión, las paperas y la rubéola, y exhortó a los padres de familia a verificar el esquema de inmunización de los menores.

Para acceder a la inmunización, solo se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del menor y el carné de vacunación. Si deseas verificar la lista actualizada de hospitales, institutos y centros de salud habilitados, puedes consultarla en el portal oficial del Seguro Integral de Salud o ingresar aquí y seguir estos pasos:

Selecciona el departamento, la provincia y el distrito que deseas consultar.

Si conoces el nombre del centro médico, puedes añadirlo.

Haz clic en 'Buscar' y aparecerá la lista de centros médicos habilitados junto con sus direcciones.

Página del SIS para ver hospitales y centros de salud habilitados en Perú para acceder a la vacuna contra la sarampión.

¿Cómo saber si tengo la dosis de la vacuna contra el sarampión?

Los padres y tutores pueden revisar el historial de vacunación de sus hijos a través de la plataforma Minsa Digital, habilitada por el Ministerio de Salud. Para ingresar al sistema, las personas deben registrarse y completar los datos solicitados. Posteriormente, podrán acceder utilizando su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), contraseña y código captcha.

La plataforma permite consultar el carné de vacunación digital, verificar dosis aplicadas, reservar citas médicas, revisar recetas y acceder al historial de atenciones de salud.