La instalación de almacenamiento de agua proyectada en Kühtai almacenará agua para la circulación y generará electricidad en Austria, Europa. | Foto: ARX

La instalación de almacenamiento de agua proyectada en Kühtai almacenará agua para la circulación y generará electricidad en Austria, Europa. | Foto: ARX

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A más de dos mil metros de altitud en los Alpes austríacos, la energética pública TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG) ejecuta la ampliación hidroeléctrica del sistema Sellrain–Silz. Ubicada en el estado del Tirol, esta monumental obra de alta montaña funciona como una herramienta estratégica para estabilizar las redes del continente, las cuales dependen cada vez más de fuentes renovables. La iniciativa despierta un fuerte interés internacional debido a su colosal escala y su rol clave dentro de la transición hacia nuevas matrices limpias.

Según la documentación técnica de la firma y reportes del operador europeo ENTSO-E, las infraestructuras de bombeo representan uno de los pilares del almacenamiento energético a gran escala en la región. El complejo alpino combina embalses de altura con cavernas subterráneas para transformar la fuerza hídrica en un mecanismo de regulación, un modelo que expertos del sector describen como "esencial para la integración de energías renovables variables".

¿Cómo funciona el lago artificial que actúa como la batería eléctrica de Europa?

El sistema hidroeléctrico Sellrain–Silz optimiza la gestión energética regional mediante dos grandes infraestructuras. El pilar histórico es el embalse de Finstertal, una estructura operativa desde 1981 que se ubica a más de 2.300 metros de altitud. Para potenciar este mecanismo, actualmente se edifica el nuevo depósito de Kühtai a 2.140 metros de altura, una obra civil que expande de forma drástica la capacidad de regulación de toda la red.

La ampliación, conocida técnicamente como 'Kühtai 2', introduce una masa de agua artificial con un volumen de 31 millones de metros cúbicos y un entramado de galerías subterráneas en la montaña. De acuerdo con los datos de TIWAG, esa obra unirá los dos diques a través de una central de bombeo y turbinación oculta en el macizo rocoso, la cual trabajará de forma reversible según los requerimientos del mercado.

El proyecto de la central hidroeléctrica de almacenamiento, otro embalse y una central hidroeléctrica de bombeo se están construyendo en Austria. Foto: AFRY

Ese complejo austríaco alcanza una potencia instalada de 781 MW y se consolida como un referente de almacenamiento hídrico en el continente. Diversas investigaciones de ingeniería que cita la International Energy Agency confirman que las instalaciones funcionan como reservorios energéticos capaces de almacenar excedentes y liberarlos en momentos de alta demanda, lo que garantiza el suministro en picos de consumo.

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¿Cómo opera la hidroeléctrica de bombeo y cuál es su relevancia para Europa?

El mecanismo se fundamenta en la tecnología de almacenamiento hidráulico por bombeo. Cuando la red eléctrica registra excedentes de energía —como en periodos de fuerte producción eólica o solar—, el sistema emplea esa electricidad sobrante para impulsar agua desde un embalse inferior hacia uno superior. En fases de alta demanda, el flujo se revierte: el recurso hídrico desciende por conductos forzados hacia turbinas que producen electricidad de manera inmediata.

Esa técnica transforma la energía potencial del agua en un depósito a gran escala con una velocidad de respuesta óptima. Según análisis de ENTSO-E, la flexibilidad operativa es clave para evitar desequilibrios en la red eléctrica europea, sobre todo en un contexto con una fuerte presencia de fuentes renovables intermitentes.

La importancia del proyecto en Austria radica en su rol como infraestructura de respaldo regional para el continente. Reportes del sector y de la International Energy Agency recalcan que este método constituye "la forma dominante de almacenamiento eléctrico a nivel mundial", ya que aporta estabilidad, disminuye la dependencia de combustibles fósiles y optimiza la gestión energética en regiones montañosas como los Alpes.