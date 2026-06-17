Hijo con discapacidad pide ayuda para salvar la vida de su padre atropellado en Lince | Foto: cortesía

Hijo con discapacidad pide ayuda para salvar la vida de su padre atropellado en Lince | Foto: cortesía

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David Cachanchi, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y con discapacidad física motriz, pidió ayuda para salvar la vida de su padre, Félix Faustino Cachanchi Alvarado, de 79 años, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Javier Prado tras sufrir un atropello en Lince.

El accidente ocurrió al mediodía del sábado 13 de junio, cuando el adulto mayor regresaba a su vivienda tras acudir a un policlínico por una leve tos. Mientras caminaba por la avenida Petit Thouars, una motocicleta lo impactó. Según su hijo, el choque le provocó graves lesiones en el rostro y complicaciones internas que obligaron a su ingreso a la UCI. Cuatro días después, los médicos mantienen un pronóstico reservado.

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"Los médicos no saben si va a sobrevivir o no va a sobrevivir", señaló David a La República.

La situación se agravó por los elevados costos de atención. Según explicó, la cobertura del SOAT se agotó durante las primeras intervenciones debido a la gravedad de las lesiones, mientras que la permanencia cuesta entre S/15.000 y S/20.000 diarios.

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Hijo solicita una cama UCI

David explicó que él y su padre vivían solos en Lima desde hace varios años. Ambos son naturales de Trujillo y se acompañaban mutuamente en el día a día. Debido a su discapacidad física, el apoyo de su progenitor fue fundamental a lo largo de su vida.

"Siempre era mi papá, también mi amigo", recordó.

Mientras algunos familiares llegaron desde Trujillo para acompañarlo, el joven continúa buscando ayuda para afrontar los gastos médicos y mantener el tratamiento de su padre. Incluso evalúa trasladarlo a un establecimiento del Ministerio de Salud que cuente con una cama UCI disponible, con el fin de reducir los costos de hospitalización.

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Cuestiona liberación del conductor

David también expresó su malestar por la situación legal del motociclista involucrado en el accidente, identificado por la familia como Jackson Pérez Díaz. Según relató, el conductor recuperó su libertad luego de permanecer retenido durante 48 horas.

El hijo de la víctima sostuvo que las diligencias para obtener imágenes de las cámaras de seguridad se retrasaron porque el atropello ocurrió durante el fin de semana. Sin embargo, precisó que posteriormente obtuvo registros proporcionados por la Municipalidad de Lince, los cuales, a su juicio, ayudarían a esclarecer las circunstancias del accidente.

"Lo tomé con bastante indignación. Ahí se ve claramente de que la justicia en el Perú brilla por su ausencia", manifestó.

Pide apoyo económico y legal

Sin embargo, su principal preocupación sigue siendo la recuperación de su padre. Por ello, hizo un llamado a las autoridades, organizaciones y ciudadanía para recibir apoyo económico, orientación legal y acompañamiento durante este proceso. "Necesito mucho apoyo", expresó.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 930 834 941 o realizar un aporte a través de la campaña solidaria impulsada por la familia para cubrir los gastos médicos del adulto mayor.