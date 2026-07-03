La actividad permitirá que los propietarios accedan a distintos servicios preventivos sin costo en beneficio de la salud de sus mascotas. | Foto: composición LR

La actividad permitirá que los propietarios accedan a distintos servicios preventivos sin costo en beneficio de la salud de sus mascotas. | Foto: composición LR

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Como parte de una jornada orientada al bienestar animal, la Municipalidad de Lima llevará a cabo este 9 de julio una campaña veterinaria gratuita dirigida a perros y gatos en el Cercado de Lima. La actividad permitirá que los propietarios accedan a distintos servicios preventivos sin costo en un punto habilitado para la atención de mascotas.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la comuna para fomentar el cuidado preventivo de los animales de compañía y reforzar la tenencia responsable. A través de esta edición de la Brigada Pet, los asistentes también podrán recibir orientación relacionada con la salud y el bienestar de sus mascotas.

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¿Dónde y a qué hora se realizará la campaña veterinaria gratuita para mascotas en Lima?

La jornada se desarrollará el miércoles 9 de julio, entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m., en el parque 9 de Diciembre, ubicado en el jirón Pérez de Tudela, cuadra 24, en el sector de Mirones Bajos, Cercado de Lima. Durante ese horario, los vecinos podrán acercarse junto a sus mascotas para acceder a las atenciones programadas.

El municipio indicó que la actividad estará abierta para quienes deseen recibir atención preventiva para sus animales de compañía en un solo punto de atención. Además, el personal brindará información sobre el procedimiento para el registro de canes y felinos, con el fin de orientar a los propietarios interesados en realizar este trámite.

La Municipalidad de Lima llevará a cabo este 9 de julio una campaña veterinaria gratuita dirigida a perros y gatos.

¿Qué servicios gratuitos ofrecerá la Municipalidad de Lima durante la jornada de Brigada Pet?

Entre las prestaciones anunciadas se encuentra la consulta médico-veterinaria, que permitirá evaluar el estado general de salud de perros y gatos, además de resolver dudas sobre su cuidado. Asimismo, la campaña incluirá el servicio de desparasitación interna y externa, una medida preventiva orientada a reducir la presencia de parásitos que pueden afectar a los animales.

La programación también contempla una charla sobre tenencia responsable de mascotas, espacio en el que se compartirán recomendaciones para fortalecer el cuidado diario de los animales de compañía. De acuerdo con la Municipalidad de Lima, la desparasitación periódica ayuda a prevenir enfermedades, favorece el adecuado desarrollo de perros y gatos, contribuye a mantener la eficacia de las vacunas y reduce el riesgo de transmisión de parásitos a las personas, especialmente en hogares donde viven niños y adultos mayores.