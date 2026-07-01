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Este distrito de Lima organiza la Caminata Huellas 4K con atención veterinaria gratuita y campaña de esterilización para perros y gatos.

Están programados horarios de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., ofreciendo servicios veterinarios gratis como vacunación y desparasitación para mascotas.

Los asistentes podrán acceder gratuitamente a distintos servicios de salud para sus animales de compañía.
Los asistentes podrán acceder gratuitamente a distintos servicios de salud para sus animales de compañía. | Foto: composición LR
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La Municipalidad de Santiago de Surco y la Fundación Huellas Perú realizarán el próximo domingo 12 de julio una nueva edición de la Caminata Solidaria Huellas 4K, una actividad gratuita que reunirá a vecinos y sus mascotas en el Parque La Floresta. La jornada se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m. con el propósito de promover el bienestar animal y fortalecer las acciones de tenencia responsable.

Además del recorrido, el evento incluirá diversos servicios veterinarios sin costo y una campaña destinada a recaudar fondos para esterilizar perros y gatos que viven en situación de abandono. Los organizadores también proyectan convocar a más de 1.500 asistentes durante una jornada que combinará actividades familiares, espacios educativos y entretenimiento para los participantes.

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Caminata Huellas 4K ofrecerá vacunación, desparasitación y atención veterinaria gratuita para mascotas

Durante el evento, los asistentes podrán acceder gratuitamente a distintos servicios de salud para sus animales de compañía. Entre ellos figuran la vacunación antirrábica, la desparasitación interna y la aplicación de vitaminas, medidas orientadas a reforzar la prevención de enfermedades y fomentar el cuidado permanente de perros y gatos.

La programación también contempla exhibiciones de agility, concursos, activaciones de marcas y sorteos para el público. Quienes adquieran el kit oficial de la caminata participarán en el sorteo de una moto eléctrica, mientras disfrutan de las diferentes actividades preparadas para compartir junto a sus mascotas en un ambiente recreativo.

Campaña busca financiar 1000 esterilizaciones para perros y gatos en situación de abandono

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es reunir recursos para concretar 1.000 esterilizaciones de animales que no cuentan con un hogar. De acuerdo con la organización, cada kit oficial adquirido representa un aporte directo para financiar una de estas intervenciones quirúrgicas, las cuales se ejecutarán en campañas mensuales posteriores.

El plan contempla realizar aproximadamente 100 esterilizaciones por mes durante 10 meses consecutivos. Desde la Fundación Huellas Perú señalaron que esta medida busca contribuir al control de la sobrepoblación de perros y gatos en las calles mediante una estrategia sostenida. Asimismo, recomendaron asistir con las mascotas sujetas con correa, utilizar bozal en los casos que corresponda, llevar agua y bolsas para recoger los desechos, además de seguir las indicaciones del personal para garantizar el desarrollo seguro de la actividad.

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