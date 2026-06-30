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Despiden a Vaguito, perro rescatado que acompañó por años el trabajo de policías en Trujillo: "Hasta siempre, amigo fiel"

Tras ser rescatado del abandono, el can acompañó a los policías de Trujillo en muchas jornadas de patrullaje. Su vida se apagó por su avanzada edad y fue despedido con honores.

Policías dieron último adiós a Vaguito, perro rescatado en Trujillo
Policías dieron último adiós a Vaguito, perro rescatado en Trujillo | Composición LR / PNP
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Una emotiva despedida le dieron agentes de la Región Policial de La Libertad a Vaguito, un perro que durante años los acompañó en innumerables jornadas de patrullaje y se convirtió en un símbolo de lealtad y valentía para toda la comunidad.

A través de sus redes sociales, la institución compartió un video del último adiós al compañero de cuatro patas que dedicó su vida al servicio, dejando una huella imborrable en la Unidad de Servicio Especiales y el Escuadrón Verde de Trujillo.

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Fue rescatado por la PNP

Según medios locales, la historia de Vaguito inició luego de ser rescatado por miembros de la Policía Nacional (PNP) en los alrededores del mercado La Hermelinda. Su estado de salud en ese momento era crítico y se encontraba en situación de abandono.

Tras brindarle atención veterinaria, los agentes lo unieron a la familia policial y lo incorporaron a las actividades de su día a día. Así Vaguito se ganó el cariño de sus compañeros y de los ciudadanos que ya lo reconocían como un integrante más de la institución.

Murió cumpliendo sus funciones

La vida del can, sin embargo, se apagó cuando participaba en una jornada junto a los efectivos. De acuerdo con medios de la región, el can se desplomó de forma repentina. Aunque fue llevado de inmediato a una clínica veterinaria, por su avanzada edad no pudo recuperarse y partió a la eternidad.

En un sentido mensaje, la PNP se despidió de la mascota: “Vaguito no fue solo un perro; fue un compañero de servicio, un guardián silencioso y un símbolo de fidelidad para la familia de la Región Policial La Libertad. Hasta siempre, amigo fiel. Gracias por cada patrullaje, por tu lealtad incondicional y por enseñarnos que el verdadero servicio también se entrega con el corazón”, señaló la institución.

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