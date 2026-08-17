Un joven de 28 años resultó herido con un arma punzocortante tras un accidente vehicular en San Isidro por una disputa relacionada con la reparación de daños, además de la pérdida de su celular. | Foto: composición LR/ATV

Un joven de 28 años resultó herido con un arma punzocortante tras un accidente vehicular en San Isidro por una disputa relacionada con la reparación de daños, además de la pérdida de su celular. | Foto: composición LR/ATV

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Lo que comenzó como un accidente vehicular en la avenida Arequipa, en San Isidro, terminó con un joven de 28 años herido con un arma punzocortante y sin su teléfono celular. El caso involucra a Luis Manuel Cáceres Moreira, quien denunció que fue atacado después de una controversia por US$600 relacionada con los daños ocasionados por el choque.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, el joven no disponía del dinero que le estaban solicitando en ese momento. En medio de la discusión, una mujer y su hijo habrían ingresado a su vehículo. La situación cambió cuando Cáceres advirtió que su iPhone 16 Pro Max había sido tomado y pidió que se lo devolvieran.

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Joven es acuchillado tras reclamar la devolución de su celular luego de choque en San Isidro

La denuncia señala que la mujer salió del automóvil llevando el equipo y posteriormente se lo entregó a su hijo. Cuando Cáceres intentó recuperar el teléfono, este último habría extraído un objeto punzocortante de uno de sus bolsillos y lo hirió.

Parte de lo ocurrido fue registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes también muestran que la víctima recibió patadas durante el enfrentamiento. Poco después apareció personal de serenazgo, pero las personas sindicadas en la denuncia lograron abandonar el lugar.

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El joven cuestionó posteriormente la actuación del sereno debido a que los involucrados no fueron retenidos. La Policía mantiene las investigaciones y, según la información disponible, los presuntos agresores todavía no habían sido ubicados.

Víctima sufrió lesión intestinal y Policía busca a los presuntos agresores en San Isidro

Las consecuencias del ataque obligaron a trasladar a Cáceres al Hospital Javier Prado, donde fue sometido a una evaluación médica. El joven indicó que tuvo que esperar aproximadamente 15 minutos antes de ser llevado al establecimiento de salud.

Los médicos detectaron una laceración en el intestino producto de una de las heridas. Además, otra lesión pasó cerca de una costilla y alcanzó terminaciones nerviosas.

Cáceres permanece en proceso de recuperación e incapacitado debido a las lesiones sufridas. Las diligencias policiales deberán establecer las responsabilidades por la agresión y esclarecer también las circunstancias en las que desapareció el teléfono del joven tras el accidente vehicular.