Protagonista de pelea viral en Surquillo revela cómo empezó la gresca: "No pensé que iba a haber todo ese show"

Protagonista de la gresca en Surquillo reveló detalles de cómo inició el conflicto. | Composición LR

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La pelea callejera que sorprendió a los vecinos de Surquillo y se convirtió en uno de los videos virales de los últimos días tiene una nueva versión. Javier Valladares, uno de los protagonistas del enfrentamiento, contó cómo comenzó la gresca que terminó con varios hombres enfrentándose en plena vía pública y con el uso de un extintor durante la pelea.

El incidente ocurrió en la cuadra 1 de la calle María Elena Moyano, donde una discusión relacionada con el tránsito terminó escalando rápidamente. Según Valladares, de 27 años y repartidor de helados al por mayor, todo comenzó cuando una camioneta ocupó uno de los carriles e impedía el paso de otros vehículos.

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De acuerdo con su relato, él se encontraba descargando productos junto con un compañero en una panadería cuando comenzaron los intercambios verbales con los ocupantes del vehículo. Las cámaras de seguridad registraron parte de la discusión y posterior enfrentamiento.

¿Cómo comenzó la pelea en Surquillo?

Valladares sostuvo que los ocupantes de la camioneta no cedieron el paso y que, tras los primeros intercambios de palabras, descendieron del vehículo y empujaron a los repartidores.

La discusión rápidamente pasó de los insultos a la confrontación física. Según su versión, en determinado momento ambos protagonistas decidieron enfrentarse uno contra uno, sin imaginar que la situación terminaría involucrando a más personas.

"Tomé la decisión de pelearme contra él. Uno contra uno. No pensé que llegara a más. No pensé que iba a haber todo ese show", relató Valladares.

El enfrentamiento fue grabado desde un inmueble cercano y las imágenes posteriormente se difundieron ampliamente en redes sociales. En ellas se observa a cuatro hombres involucrados en la gresca, mientras otras personas presencian la escena.

¿Por qué utilizó un extintor?

Uno de los momentos que más llamó la atención en el video ocurre cuando Valladares toma un extintor y lo utiliza contra uno de sus oponentes. El objeto termina impactando en la cabeza de uno de los involucrados y libera polvo químico en medio de la pelea.

El repartidor reconoció que su reacción no fue adecuada y atribuyó lo ocurrido a un momento de ira. "Nadie es perfecto y yo lamentablemente me nublé ese momento y me ganó", manifestó.

Tras la difusión de las imágenes, Valladares expresó su arrepentimiento y ofreció disculpas a los vecinos de Surquillo. Aseguró que su intención es continuar trabajando y evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

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Investigación tras pelea viral

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades. Según el reporte difundido por Infobae, se tomó nota de la placa de la camioneta involucrada, cuyo registro corresponde a César Eduardo Medina Villón. Hasta el momento, no se había logrado ubicar al propietario para que brinde su versión sobre lo sucedido.

La pelea generó preocupación debido al nivel de violencia alcanzado en una calle residencial y al uso de un objeto potencialmente peligroso durante el enfrentamiento.

El episodio también volvió a poner en discusión la facilidad con la que una disputa cotidiana puede transformarse en una agresión física. Para el psiquiatra Carlo Bromley, citado en el informe, las frustraciones acumuladas pueden terminar desencadenando respuestas violentas ante situaciones aparentemente menores.

Por ahora, las autoridades continúan recabando información sobre lo ocurrido para determinar las responsabilidades que correspondan. Mientras tanto, el video de la gresca continúa circulando en redes sociales y ha generado múltiples reacciones entre los usuarios.