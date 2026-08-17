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Lluvias y derrumbes bloquean carreteras en cinco regiones del Perú: estas son las vías afectadas, según Sutran

Las intensas lluvias y derrumbes en Perú han causado interrupciones en carreteras de Cajamarca, Pasco, Huánuco, Junín y el sur del país, según la Sutran. Las condiciones meteorológicas dificultan el tránsito.

Sutran habilita herramientas interactivas y un Fiscafono para reportar el estado de las vías. El mapa muestra condiciones de circulación en tiempo real para mejorar la seguridad.
Sutran habilita herramientas interactivas y un Fiscafono para reportar el estado de las vías. El mapa muestra condiciones de circulación en tiempo real para mejorar la seguridad. | Foto: composición LR/Andina
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Las lluvias y los derrumbes registrados en distintas zonas del Perú provocaron interrupciones en carreteras de cinco regiones, de acuerdo con información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Las incidencias están asociadas a factores meteorológicos que dificultan el tránsito en diferentes puntos de la Red Vial Nacional.

Entre las zonas afectadas se encuentran vías de Cajamarca, Pasco, Huánuco, Junín y sectores del sur del país. Ronald Power, vocero de Sutran, señaló en una entrevista con RPP que existen cinco alertas vinculadas con las condiciones meteorológicas y explicó que las precipitaciones se desplazaron desde la zona central hacia el sur. En Arequipa, la situación alcanzó un tramo de la Panamericana Sur ubicado en el distrito de Ático.

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¿Qué carreteras están bloqueadas por lluvias y derrumbes, según Sutran?

Los reportes comprenden la carretera Cunya-Cutervo, en Cajamarca; el tramo Paucartambo-Oxapampa; y San Juan del Codo, en Huánuco. También se registraron problemas en la carretera Longitudinal de la Selva Sur, a la altura de Junín, debido a las condiciones generadas por las precipitaciones y los deslizamientos.

En el sur, las incidencias abarcan la Longitudinal de la Costa Sur y sectores comprendidos entre Arequipa, Camaná, Mollendo, Punta de Bombón, Tacna y Moquegua. En el distrito arequipeño de Ático se reportaron dificultades para la circulación entre los kilómetros 728 y 782 de la Panamericana Sur. El Senamhi atribuyó las lluvias de moderada a fuerte intensidad que originaron la emergencia al calentamiento de las aguas del mar relacionado con el Niño Costero.

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Sutran habilita canales para consultar y reportar el estado de las vías en Perú

Ante las condiciones climáticas, Sutran puso a disposición de los usuarios herramientas para revisar la situación de las carreteras. Su mapa interactivo, disponible mediante la página oficial de la entidad, emplea colores para identificar las condiciones de circulación: rojo corresponde a una vía interrumpida, amarillo indica tránsito restringido y verde señala que el desplazamiento se encuentra habilitado.

Los ciudadanos también pueden comunicar incidencias mediante el Fiscafono de WhatsApp, al número 999 382 606, disponible durante las 24 horas y todos los días del año. Los reportes son verificados con autoridades y concesionarios antes de incorporarse al sistema. A ello se suma el aplicativo 'Viaje Seguro', desde el cual es posible acceder al mapa, enviar alertas y compartir en tiempo real la ubicación del recorrido con familiares o contactos de confianza.

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