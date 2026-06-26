¿Perdiste a tu mascota? Conoce la innovadora aplicación creada por un peruano que utiliza mapas y alertas para encontrar a tu engreído

PawFindr, la innovadora aplicación peruana, facilita la búsqueda de mascotas extraviadas mediante un sistema de reportes, mapas interactivos y alertas en tiempo real. | Foto: PawFindr/Andina/Composición LR

PawFindr, la innovadora aplicación peruana, facilita la búsqueda de mascotas extraviadas mediante un sistema de reportes, mapas interactivos y alertas en tiempo real. | Foto: PawFindr/Andina/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Encontrar a una mascota extraviada podría ser más sencillo gracias a PawFindr, una aplicación gratuita desarrollada en Perú que permite reportar animales perdidos o encontrados mediante mapas interactivos, fotografías y alertas en tiempo real. La plataforma está dirigida a dueños de mascotas, vecinos y rescatistas que buscan facilitar los reencuentros.

La aplicación ya se encuentra disponible para dispositivos Android a través de Google Play Store y, según sus desarrolladores, también se trabaja en una versión para iPhone. Su funcionamiento depende de la participación de la comunidad, ya que cada reporte puede ser visualizado por usuarios que se encuentren cerca de la zona donde fue vista la mascota o donde se perdió.

TE RECOMENDAMOS ¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

Así es la aplicación que te permite buscar a tu mascota perdida.

Así funciona PawFindr, la aplicación peruana para reportar y encontrar mascotas perdidas

PawFindr permite publicar avisos de mascotas extraviadas o encontradas, acompañados de fotografías y la ubicación exacta del lugar donde ocurrió el hecho. La información se muestra en un mapa interactivo para facilitar la búsqueda y orientar a otros usuarios que transiten por el sector.

Además, la plataforma envía notificaciones cuando se registra un nuevo reporte dentro del radio cercano al usuario. De esta manera, vecinos y rescatistas pueden colaborar rápidamente compartiendo información que ayude a localizar al animal y aumentar las posibilidades de que regrese con su familia.

La historia detrás de PawFindr: la experiencia que inspiró a un peruano a crear esta herramienta

El creador de la aplicación, Jesús Vilca, explicó que la idea nació luego de vivir la angustia de perder a su propio perro. A partir de esa experiencia, identificó las dificultades para encontrar ayuda inmediata y contactar a personas que pudieran haber visto a la mascota durante la búsqueda.

A través de una publicación en redes sociales, el desarrollador invitó a la ciudadanía a descargar la aplicación y sumarse a la comunidad. Señaló que cada reporte, publicación compartida y nuevo usuario fortalece la red de apoyo y contribuye a que más mascotas perdidas puedan regresar a casa junto a sus familias.