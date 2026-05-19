Los centros de conciliación emergen como la opción principal para definir la custodia de las mascotas, incluyendo visitas y gastos de cuidado, con un marco legal válido. | Foto: Andina/Aarón Torres/Composición LR

Los centros de conciliación emergen como la opción principal para definir la custodia de las mascotas, incluyendo visitas y gastos de cuidado, con un marco legal válido. | Foto: Andina/Aarón Torres/Composición LR

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El destino de las mascotas tras una separación de pareja se ha convertido en un tema cada vez más frecuente en Perú, especialmente en casos donde los animales de compañía son considerados parte importante del entorno familiar. Aunque muchas personas los ven como un integrante más del hogar, actualmente la legislación peruana todavía los trata jurídicamente como bienes dentro de un proceso de separación o liquidación patrimonial.

Frente a este escenario, los centros de conciliación se han convertido en una de las principales alternativas para definir quién se queda con la mascota, cómo se establecen las visitas y quién asumirá gastos vinculados a alimentación, veterinaria o cuidados. Según informó la Agencia Andina, especialistas señalan que estos acuerdos tienen validez legal y pueden ejecutarse judicialmente en caso de incumplimiento.

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¿Qué dice la ley peruana sobre quién se queda con una mascota tras una separación?

De acuerdo con el conciliador extrajudicial Manuel Valdivieso, citado por Andina, el marco normativo peruano aún no cuenta con una regulación específica para determinar la custodia de mascotas tras una ruptura sentimental. Por ello, los animales domésticos son considerados legalmente como bienes dentro de la sociedad de gananciales.

El especialista explicó que, pese al tratamiento legal vigente, en muchos procesos el componente emocional termina teniendo un peso importante durante las negociaciones entre las partes. Incluso, señaló que existen casos donde las parejas priorizan definir el destino de la mascota antes que otros bienes materiales, como vehículos o inmuebles.

Asimismo, precisó que los acuerdos pueden contemplar diferentes modalidades de tenencia compartida, regímenes de visitas y distribución de gastos relacionados con la salud y cuidado del animal.

Cómo funciona la conciliación para definir la custodia, visitas y gastos de una mascota en Perú

Una conciliación sobre mascotas puede resolverse en aproximadamente tres semanas y tiene calidad de título ejecutivo, lo que significa que el acuerdo puede ser exigido judicialmente en caso de incumplimiento sin necesidad de iniciar un proceso largo.

Durante estas conciliaciones se pueden establecer aspectos como:

Régimen de visitas.

Tenencia compartida.

Pago de alimentos y medicinas.

Gastos veterinarios.

Períodos de convivencia con cada integrante de la expareja.

El informe también señala que este tipo de acuerdos no solo involucra perros y gatos, sino también otros animales domésticos, como conejos, cuyes, loros, hámsters e incluso minipigs. Sin embargo, la conciliación no aplica a especies de fauna silvestre cuya tenencia está prohibida por ley.

En familias con hijos, el conciliador explicó que las mascotas suelen permanecer con los menores para reducir el impacto emocional generado por la separación de los padres.