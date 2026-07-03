Inaugurado en 1924, el Hospital Arzobispo Loayza ha evolucionado desde su fundación, ofreciendo atención médica de calidad y consolidándose como un referente en el Ministerio de Salud. | Foto: composición LR

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El Hospital Nacional Arzobispo Loayza fue reconocido en el ranking regional HospiRank 2026 como uno de los establecimientos de salud mejor equipados del Perú y América Latina. El centro de salud limeño destacó en las cuatro categorías evaluadas por el estudio internacional de Global Health Intelligence (GHI): capacidad hospitalaria, equipamiento para diagnóstico primario, tecnología de imagenología avanzada y equipos destinados al tratamiento del cáncer, posicionándolo como uno de los nosocomios referentes del país.

Este reconocimiento refleja el nivel de infraestructura y atención que mantiene el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, uno de los principales establecimientos del Ministerio de Salud. Durante 2025, el centro hospitalario registró una intensa actividad asistencial, respaldada por cientos de camas disponibles, miles de procedimientos quirúrgicos y una amplia cobertura de servicios especializados para la población.

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El equipamiento y la alta demanda consolidan al Hospital Loayza en el ranking regional HospiRank 2026

El posicionamiento del Hospital Loayza en el ranking internacional se sustenta en su alta capacidad de respuesta y en el volumen de atenciones registradas durante el último periodo. Los indicadores de infraestructura, intervenciones y diagnósticos demuestran el impacto real de su equipamiento en la salud pública. Al cierre de 2025, el nosocomio contaba con 622 camas hospitalarias, alcanzó un promedio de ocupación de 85,01 % y registró 19.135 egresos hospitalarios.

En ese mismo periodo se realizaron 16.150 intervenciones quirúrgicas en especialidades como cirugía general, ginecología y obstetricia, cirugía torácica y cardiovascular, traumatología, neurocirugía, oftalmología, urología, cirugía vascular, cirugía plástica y quemados, entre otras. Además, se efectuaron 107.209 estudios de diagnóstico por imágenes, entre ecografías, radiografías, tomografías, mamografías y densitometrías óseas.

En el ámbito oncológico, el establecimiento confirmó 3.594 diagnósticos de cáncer durante el año, principalmente de mama, próstata, ovario, estómago, cuello uterino, colon, pulmón y piel, ofreciendo tanto tratamiento clínico como quirúrgico a los pacientes.

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Durante 2025, el hospital registró 622 camas y una alta ocupación del 85,01%, con más de 19,000 egresos y 16,150 intervenciones quirúrgicas, consolidando su lugar en la salud pública.

La historia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza y los antecedentes de su fundación

Los orígenes del Hospital Nacional Arzobispo Loayza se remontan al Hospital de Santa Ana de los Naturales, fundado en 1549 por el primer arzobispo del Perú y de América, Gerónimo de Loayza y Gonzáles. De acuerdo con la reseña institucional, este establecimiento fue creado para brindar atención médica exclusivamente a la población indígena de la época.

Con el crecimiento de la demanda de servicios de salud, el Hospital de Santa Ana dejó de ser suficiente. En 1905 se aprobó una resolución suprema para adquirir un terreno donde se levantaría un nuevo nosocomio. La construcción comenzó en 1915 y culminó con su inauguración el 11 de diciembre de 1924, cuando recibió el nombre de Hospital Arzobispo Loayza en homenaje a su fundador. Décadas después, el 31 de enero de 1974, el establecimiento pasó a depender del Ministerio de Salud Pública, consolidándose como uno de los centros hospitalarios de mayor trayectoria y relevancia del país.