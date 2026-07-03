HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Carlos Bruce en vivo: habla de Keiko, López Aliaga y su candidatura a Lima | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Hospital Nacional Arzobispo Loayza es elegido como el mejor equipado del Perú y Latinoamérica, según ranking HospiRank 2026

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza destacó en cuatro categorías del ranking regional HospiRank 2026, elaborado por la firma internacional Global Health Intelligence (GHI).

Inaugurado en 1924, el Hospital Arzobispo Loayza ha evolucionado desde su fundación, ofreciendo atención médica de calidad y consolidándose como un referente en el Ministerio de Salud.
Inaugurado en 1924, el Hospital Arzobispo Loayza ha evolucionado desde su fundación, ofreciendo atención médica de calidad y consolidándose como un referente en el Ministerio de Salud. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza fue reconocido en el ranking regional HospiRank 2026 como uno de los establecimientos de salud mejor equipados del Perú y América Latina. El centro de salud limeño destacó en las cuatro categorías evaluadas por el estudio internacional de Global Health Intelligence (GHI): capacidad hospitalaria, equipamiento para diagnóstico primario, tecnología de imagenología avanzada y equipos destinados al tratamiento del cáncer, posicionándolo como uno de los nosocomios referentes del país.

Este reconocimiento refleja el nivel de infraestructura y atención que mantiene el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, uno de los principales establecimientos del Ministerio de Salud. Durante 2025, el centro hospitalario registró una intensa actividad asistencial, respaldada por cientos de camas disponibles, miles de procedimientos quirúrgicos y una amplia cobertura de servicios especializados para la población.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI ROMPE SU SILENCIO Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Nuevo hospital en Lima Este ya presenta un avance del 75%: beneficiará a 300 mil vecinos y tiene un área de 25.000 metros cuadrados

lr.pe

El equipamiento y la alta demanda consolidan al Hospital Loayza en el ranking regional HospiRank 2026

El posicionamiento del Hospital Loayza en el ranking internacional se sustenta en su alta capacidad de respuesta y en el volumen de atenciones registradas durante el último periodo. Los indicadores de infraestructura, intervenciones y diagnósticos demuestran el impacto real de su equipamiento en la salud pública. Al cierre de 2025, el nosocomio contaba con 622 camas hospitalarias, alcanzó un promedio de ocupación de 85,01 % y registró 19.135 egresos hospitalarios.

En ese mismo periodo se realizaron 16.150 intervenciones quirúrgicas en especialidades como cirugía general, ginecología y obstetricia, cirugía torácica y cardiovascular, traumatología, neurocirugía, oftalmología, urología, cirugía vascular, cirugía plástica y quemados, entre otras. Además, se efectuaron 107.209 estudios de diagnóstico por imágenes, entre ecografías, radiografías, tomografías, mamografías y densitometrías óseas.

En el ámbito oncológico, el establecimiento confirmó 3.594 diagnósticos de cáncer durante el año, principalmente de mama, próstata, ovario, estómago, cuello uterino, colon, pulmón y piel, ofreciendo tanto tratamiento clínico como quirúrgico a los pacientes.

PUEDES VER: El hospital de Manchay que beneficiará a casi 200 mil personas ya muestra importantes avances de construcción

lr.pe
Hospital Arzobispo Loayza, ranking HospiRank 2026

Durante 2025, el hospital registró 622 camas y una alta ocupación del 85,01%, con más de 19,000 egresos y 16,150 intervenciones quirúrgicas, consolidando su lugar en la salud pública.

La historia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza y los antecedentes de su fundación

Los orígenes del Hospital Nacional Arzobispo Loayza se remontan al Hospital de Santa Ana de los Naturales, fundado en 1549 por el primer arzobispo del Perú y de América, Gerónimo de Loayza y Gonzáles. De acuerdo con la reseña institucional, este establecimiento fue creado para brindar atención médica exclusivamente a la población indígena de la época.

Con el crecimiento de la demanda de servicios de salud, el Hospital de Santa Ana dejó de ser suficiente. En 1905 se aprobó una resolución suprema para adquirir un terreno donde se levantaría un nuevo nosocomio. La construcción comenzó en 1915 y culminó con su inauguración el 11 de diciembre de 1924, cuando recibió el nombre de Hospital Arzobispo Loayza en homenaje a su fundador. Décadas después, el 31 de enero de 1974, el establecimiento pasó a depender del Ministerio de Salud Pública, consolidándose como uno de los centros hospitalarios de mayor trayectoria y relevancia del país.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Crece el riesgo de infarto en peruanos menores de 50 años, alerta el Hospital Arzobispo Loayza

Crece el riesgo de infarto en peruanos menores de 50 años, alerta el Hospital Arzobispo Loayza

LEER MÁS
Contraloría alerta graves fallas en 16 hospitales del Minsa en Lima: pacientes atendidos en pasillos, sin personal y equipos inoperativos

Contraloría alerta graves fallas en 16 hospitales del Minsa en Lima: pacientes atendidos en pasillos, sin personal y equipos inoperativos

LEER MÁS
Joven denuncia que falso enfermero del Hospital Loayza le pidió S/1.220 para agilizar operación de su hermana: "Me contactó por WhatsApp"

Joven denuncia que falso enfermero del Hospital Loayza le pidió S/1.220 para agilizar operación de su hermana: "Me contactó por WhatsApp"

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

LEER MÁS
¿Habrá clases este 6 de julio por el Día del Maestro? Esto confirmó el Minedu sobre las actividades escolares

¿Habrá clases este 6 de julio por el Día del Maestro? Esto confirmó el Minedu sobre las actividades escolares

LEER MÁS
Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 1 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 1 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Más de 8 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 10 horas del 3 al 5 de julio: consulta horario y zonas afectadas

Más de 8 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 10 horas del 3 al 5 de julio: consulta horario y zonas afectadas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025