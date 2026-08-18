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¿Lluvias engañosas en Cusco? Advierten que precipitaciones atípicas darán paso a una sequía extrema hacia fin de año

Las precipitaciones están asociadas a una DANA y al ingreso de vientos fríos del Pacífico Sur; hasta ahora no se reportan daños severos en vías, agricultura o ganadería.

Las lluvias y nevadas en Cusco, aunque atípicas, hasta ahora no han causado daños significativos en carreteras, cultivos o ganado, según la Oficina de Gestión de Riesgo.
Las lluvias y nevadas en Cusco, aunque atípicas, hasta ahora no han causado daños significativos en carreteras, cultivos o ganado, según la Oficina de Gestión de Riesgo. | Foto: Luis Álvarez / URPI-LR
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Las lluvias y nevadas registradas recientemente en distintos puntos de Cusco corresponden a un episodio atípico y temporal que, hasta el momento, no ha provocado daños severos en carreteras, cultivos, ganado ni otros medios de vida. Miguel Ángel Oscco, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres del Gobierno Regional de Transportes, explicó que estas condiciones también se presentan en otras zonas del país y alcanzan sectores ubicados por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con el funcionario, las precipitaciones estarían relacionadas con una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) y con el ingreso de vientos fríos procedentes del sur del océano Pacífico. Aunque las lluvias han llamado la atención por producirse fuera de lo habitual, Oscco precisó que su presencia no significa que continuarán de forma permanente durante los próximos días. La principal preocupación regional se concentra, en cambio, en un posible déficit hídrico hacia noviembre y diciembre.

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Lluvias y nevadas en Cusco no han provocado daños graves hasta el momento

Las autoridades regionales no han recibido reportes de deslizamientos ni de afectaciones importantes en la infraestructura vial como consecuencia de las precipitaciones. Tampoco se han identificado, por ahora, daños severos en actividades como la agricultura o la ganadería, pese a la presencia de nevadas en diversos puntos de las zonas más altas de Cusco.

Oscco indicó que este comportamiento meteorológico no se limita a la región cusqueña, debido a que otras áreas del país también han registrado precipitaciones inusuales. La situación es considerada temporal y permanece bajo seguimiento debido a que las lluvias se presentan en un periodo poco habitual. Las autoridades mantienen la vigilancia ante cualquier cambio que pueda comprometer carreteras o medios de vida de la población.

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Cusco se prepara ante posible déficit hídrico entre noviembre y diciembre

Pese a las actuales precipitaciones, el escenario que genera mayor preocupación se encuentra en los próximos meses. Según Oscco, un déficit hídrico podría intensificarse entre noviembre y diciembre y afectar sectores sensibles de Cusco, entre ellos los cultivos, la ganadería, el abastecimiento de agua y la seguridad alimentaria.

Frente a esa posibilidad, el Gobierno Regional comenzó coordinaciones con diferentes sectores para adoptar medidas preventivas ante una eventual sequía. Las acciones buscan anticiparse a los efectos que podría generar una menor disponibilidad de agua, especialmente en actividades que dependen directamente de las precipitaciones. Así, mientras las actuales lluvias y nevadas no han producido daños significativos, las autoridades centran su atención en las condiciones hídricas que podría enfrentar la región hacia finales de año.

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