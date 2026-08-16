El alcalde de La Esperanza solicita el apoyo de las autoridades a fin de evitar que cientos de familias terminen afectadas. | Composición LR

El alcalde de La Esperanza solicita el apoyo de las autoridades a fin de evitar que cientos de familias terminen afectadas. | Composición LR

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Más de 2.000 familias del distrito de La Esperanza, en Trujillo, se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la posible llegada de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. El alcalde distrital, Wilmer Sánchez, advirtió que los pobladores de las calles Benito Juárez, José Martí y la zona de Wichanzao serían los principales afectados por la crecida de quebradas y el desplazamiento de agua y de lodo.

La autoridad explicó que estos sectores se encuentran próximos a las quebradas Los Ángeles y Nuevo Indoamérica, por lo que el riesgo aumenta ante eventuales precipitaciones de gran intensidad. Recordó que durante episodios anteriores de lluvias el agua se acumuló rápidamente en distintos puntos del distrito y llegó a afectar viviendas.

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"La geografía en el distrito de La Esperanza es complicada, y en calles como Benito Juárez, José Martí y en la zona de Wichanzao, el agua siempre se acumula, afectando a muchas familias. Yo calculo que más de 2 mil familias se verían afectadas por el fenómeno de El Niño en comparación con lo ocurrido durante El Yaku", señaló Sánchez.

Medidas temporales

Ante este escenario, la Municipalidad de La Esperanza comenzó a ejecutar acciones preventivas junto con los vecinos. Una de ellas fue la colocación de muros de cemento en puntos considerados críticos para evitar que el agua ingrese directamente a las viviendas.

El burgomaestre precisó que también se coordina con los pobladores para colocar sacos de arena que permitan desviar el flujo de agua y reducir el impacto de las lluvias. Sin embargo, reconoció que estas medidas son provisionales y no solucionan el problema estructural que enfrenta el distrito.

"Por el momento, se han colocado muros de cemento para evitar el ingreso de las aguas a las viviendas. Eso lo ha hecho la municipalidad de La Esperanza junto con los vecinos. Es un trabajo de prevención momentáneo. También se está trabajando con ellos para que coloquen sacos con arena, de modo que el agua pueda correr por esa zona y no ingrese a sus viviendas. Son soluciones momentáneas, no definitivas", sostuvo.

Exigen acelerar obra de drenaje

Sánchez insistió en que la principal alternativa para reducir el riesgo es concretar el proyecto de drenaje fluvial que contempla intervenir las quebradas que atraviesan el distrito. La obra se encuentra a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Según explicó, el proyecto contempla canalizar las aguas provenientes de las quebradas Los Ángeles y Nuevo Indoamérica hacia la quebrada El León y, posteriormente, conducirlas hacia el océano Pacífico. De esta manera, se busca evitar que los caudales se acumulen en las zonas urbanas de La Esperanza.

"El proyecto de drenaje fluvial, que contempla la canalización de la quebrada Los Ángeles y la quebrada Nuevo Indoamérica hacia la quebrada El León, es considerado fundamental. La idea es que esas aguas sean dirigidas hacia el Océano Pacífico, evitando que se acumulen en zonas urbanas del distrito", explicó.

La autoridad señaló que el proyecto lleva aproximadamente dos años en desarrollo y que el diseño para su construcción ya habría culminado. No obstante, permanece pendiente la asignación de recursos para ejecutar la obra.

"Este proyecto lleva dos años en desarrollo; se ha terminado el diseño para su construcción, pero faltan recursos", manifestó.

Ante la proximidad de un nuevo periodo de lluvias, el alcalde de La Esperanza pidió al Gobierno de Keiko Fujimori y a la ANIN priorizar la intervención y garantizar los recursos necesarios. Advirtió que, sin una solución definitiva, miles de familias continuarían expuestas a posibles inundaciones y desbordes de quebradas.