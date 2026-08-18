Tifanny Abreu tiene 41 años y se encuentra en el tramo final de su carrera profesional. Foto: Osasco Voleibol Clube

Tifanny Abreu tiene 41 años y se encuentra en el tramo final de su carrera profesional. Foto: Osasco Voleibol Clube

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La Confederación Brasileña de Voleibol implementó una nueva política de elegibilidad para la categoría femenina de cara a la próxima edición de la Superliga. La organización incorporó criterios establecidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), que contemplan el sexo biológico como requisito para participar en las competiciones femeninas.

Desde diversos sectores cuestionaron la normativa, pues afecta directamente a Tifanny Areu, la primera voleibolista transgénero en Brasil. A inicios del 2026, la opuesta de Osasco protagonizó un episodio similar al ser excluida del Sudamericano de Clubes en Lima.

Tifanny Abreu se pronuncia tras prohibición de la CBV

A través de un comunicado en sus redes sociales, Tifanny consideró que este criterio de elegibilidad atenta contra el “reconocimiento y la inclusión” de las personas transgénero en el deporte.

"El voleibol es mi vida, mi trabajo. La CBV (Confederación Brasileña de Voleibol) me está quitando todo lo que tengo: mi amor por el voleibol y la profesión que he ejercido durante todos estos años. Llevo diez años en el voleibol femenino. No empecé ayer. Esto no solo me afecta a mí. Afecta a mi club, a los aficionados, a los patrocinadores, a las personas que se inspiran en mí, a los derechos de todas las personas transgénero", manifestó en su cuenta de Instagram.

"Es un gran revés en la lucha por el reconocimiento y la inclusión (…). No me callarán. Tomaré todas las medidas posibles para asegurar que mi lucha por el derecho, la visibilidad, la inclusión y la práctica de este deporte no haya sido en vano", agregó y remarcó que tomará medidas legales.

Osasco respalda a Tifanny Abreu

“El Osasco São Cristóvão Saúde informa que hoy se mostró sorprendido por la información relativa a la nueva Política de Elegibilidad para la Categoría Femenina, publicada este viernes (14) por la Confederación Brasileña de Voleibol (CBV). Esta política fue elaborada sin ninguna participación ni opinión previa del club. La decisión afecta directamente a la atleta Tifanny Abreu, quien viste la camiseta del club desde 2021 y ha forjado una destacada trayectoria dentro y fuera de la cancha”, indicaron en un comunicado.

La institución paulista remarcó en el escrito que su departamento legal se encuentra “evaluando el reglamento publicado para definir los próximos pasos”.

Hasta el momento, el futuro cercano de Tifanny no se ve amenazado, pues se encuentra habilitada para jugar el Campeonato Paulista —que se rige por las normas vigentes antes del fallo—. Sin embargo, su exclusión se hará efectiva a mediados de octubre del 2026, cuando empezará la Superliga A.