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Sociedad

Crece el riesgo de infarto en peruanos menores de 50 años, alerta el Hospital Arzobispo Loayza

El estrés, insomnio y consumo de sustancias tóxicas están vinculados con la ocurrencia de un evento cardiaco. El especialista Fernando Torres recomendó hacerse chequeos previos anuales.

Riesgo de infarto está vinculado con estrés y estilo de la vida de las personas
Riesgo de infarto está vinculado con estrés y estilo de la vida de las personas | Fotos: Hospital Nacional Arzobispo Loayza

La edad promedio de los pacientes que sufrieron un infarto en el Perú en las últimas dos décadas se redujo drásticamente de los 70 a 50 años. Esto evidencia que el riesgo de que la población más joven sufra un episodio de esta naturaleza es mayor actualmente, según informó el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Dichas cifras van en línea con los datos obtenidos por el Servicio de Cardiología del centro médico, que registró diariamente entre 2 y 3 ingresos por cuadros coronarios agudos —como se le denomina a la interrupción repentina del movimiento continuo de sangre hacia el corazón—, en los que al menos uno de los afectados fue menor de 60 años.

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Causas del incremento

Una de las razones principales de este nuevo escenario es el estrés agudo al que están sometidas las personas y que, a nivel interno, actúa como una fuerza física capaz de romper las placas de grasa acumuladas en las paredes de las arterias. “(…) al producirse la ruptura, el organismo reacciona enviando plaquetas para 'reparar' la lesión, formando un coágulo inmediato que obstruye por completo el flujo sanguíneo y provoca un infarto fulminante", señaló el doctor Fernando Torres, jefe de la oficina antes mencionada.

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A esto se suma el impacto por el insomnio o dormir menos de seis horas diarias, lo cual eleva hasta cinco veces la posibilidad de sufrir un evento de este tipo al generar descargas de adrenalina que fatigan al corazón; además del peligro del consumo de alcohol mezclado con bebidas energizantes y el vapeo (cigarro electrónico), que dispara la presión arterial de forma violenta durante actividades sociales.

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Anticiparse a la emergencia

De acuerdo con el especialista, es falso que el ataque cardiaco “avisa” con síntomas previos, puesto que en más de la mitad de los casos, la enfermedad debuta clínicamente con el episodio mismo, sin mediar alertas anteriores.

En ese sentido, Torres hizo un llamado a los varones a realizarse chequeos preventivos anuales a partir de los 40 años, enfatizando que la detección temprana de factores de riesgo, como la hipertensión silenciosa, es la única vía para evitar que padres de familia en edad productiva enfrenten limitaciones físicas permanentes o la muerte por razones que se pueden controlar si se atienden oportunamente.

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