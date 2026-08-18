El exalcalde busca regresar a la MML en los comicios del 4 de octubre. Foto: Composición/LR

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El candidato a teniente alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que, en caso de que su lista no gane en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, asumirá como regidor del Consejo Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Durante una entrevista en Canal N el último 17 de agosto, el postulante de Renovación Popular afirmó que, si uno de sus contrincantes, Carlos Bruce (Somos Perú) o Francis Allison (Avanza País), resulta ganador, será totalmente de oposición desde su cargo.

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"Asumiré como regidor, pues. Yo he estado dentro, ya. Yo soy regidor con bancada y tiene mucho rol: fiscaliza al alcalde. (...) Sí me interesa para verificar que no se roben la plata. Es la segunda vez que estoy: primero fue con Lucho Castañeda, regidor, y ahora he estado hasta hace poco. Entonces, sería la tercera vez. Conozco perfectamente el rol de un regidor y todo lo que puede hacer en favor de lo que es el presupuesto metropolitano. A mí no me interesa quién gane, me interesa la ciudad de Lima", manifestó.

Por otro lado, el excandidato presidencial y a senador —que decidió no asumir— indicó que una de sus propuestas será aumentar las rentas de Lima. "Pelear, como soy el único que tiene bancada y ya no están los Luna Gálvez, los Acuña, Acción Popular, ya no están esos partidos que están difuntos, voy a pelear que el 2% que recibe aduanas el Callao, lo reciba Lima", añadió.

La reelección encubierta

Al ser consultado si su candidatura se trata de una reelección encubierta, López Aliaga indicó que "es candidato a teniente alcalde y punto". "Hay que ser brujo, pues, discutamos eso cuando salga como alcalde o no salga", explicó.