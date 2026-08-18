Consejo de Ministros debate decreto de urgencia ante lluvias torrenciales por Fenómeno de El Niño

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El Consejo de Ministros se reunirá para debatir un proyecto de Decreto de Urgencia ante las lluvias masivas reportadas como efecto producido por el Fenómeno de El Niño. Este proyecto busca ejecutar medidas para mitigar el daño que generen las lluvias.

El proyecto estaría a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Bajo la administración fujimorista, esta cartera está liderada por Marco Antonio Vinelli. Cabe señalar que las acciones llegan tras más de 20 días de que Fuerza Popular asumiera el gobierno.

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Agenda del Consejo de Ministros.

Horas atrás, la presidenta Keiko Fujimori estuvo en Villa El Salvador, distrito limeño afectado por las fuertes lluvias ocurridas el último fin de semana. Fujimori habló sobre la magnitud de la problemática ante la posibilidad de nuevas precipitaciones vinculadas al fenómeno meteorológico.

“Imagínense lo terrible que será cuando lleguen las lluvias por el fenómeno de El Niño. He hablado también con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas. Por la noche debe estar declarándose en emergencia porque tenemos que hacer varios documentos, pero hoy por la noche se activa todo”, indicó.