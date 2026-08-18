Policía lleva comida a transportistas varados por derrumbes en la Panamericana Sur de Arequipa

Autoridades tomaron medidas en medio de las interrupciones en las carreteras debido a deslizamientos. | Composición LR

Autoridades tomaron medidas en medio de las interrupciones en las carreteras debido a deslizamientos. | Composición LR

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Decenas de transportistas y pasajeros permanecen varados en el sector de La Planchada, cerca del túnel de Ocoña, en la provincia de Camaná, Arequipa, debido a los derrumbes registrados en la Panamericana Sur. La interrupción de la vía ha obligado a conductores y viajeros a permanecer por más de 24 horas en la zona, sin poder continuar sus recorridos.

Durante la mañana de este lunes 18 de agosto, los afectados expresaron su preocupación por la prolongada espera y la falta de alimentos. Algunos conductores aseguraron que llevaban más de un día sin comer y denunciaron que no observaban avances para la liberación de la carretera.

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“Estamos sin comer desde el último domingo y no se ve movimiento. Somos los más perjudicados”, manifestó uno de los transportistas varados en la zona.

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La situación generó preocupación debido al cansancio de los pasajeros y conductores, quienes permanecían expuestos a una espera prolongada. Según los testimonios recogidos en el lugar, varios no contaban con agua ni comida mientras aguardaban la habilitación de la Panamericana Sur.

Preparan desayunos para los afectados

Ante esta situación, personal de la Policía Nacional del Perú y de la Prefectura de Ocoña acudió al lugar para brindar asistencia a las personas varadas. Los agentes llevaron insumos y habilitaron una cocina improvisada para preparar alimentos.

Los efectivos policiales prepararon agua con avena y sándwiches de jamón con pan y pollo, que posteriormente fueron distribuidos entre los transportistas y pasajeros.

Los afectados formaron filas para recibir los alimentos y agradecieron el apoyo recibido mientras continuaban esperando la reapertura de la vía.

Los derrumbes registrados en distintos puntos de la Panamericana Sur afectan el tránsito entre Atico y Ocoña. La presencia de rocas y material desprendido mantiene restringido el desplazamiento vehicular en algunos sectores, mientras se realizan labores para recuperar la transitabilidad.

La emergencia ha dejado a numerosos vehículos y pasajeros detenidos durante horas, en medio de las intensas lluvias y el riesgo de nuevos deslizamientos en la zona.