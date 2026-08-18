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Ministro de Cultura respaldará derogación de ley que creó el Colegio de Artistas: "Tiene los días contados"

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, indicó que desde el Legislativo también coinciden en anular la norma que exige un título universitario para ejercer el arte en el país.

Ministro de Cultura respaldará derogación de ley que creo el Colegio de Artistas: "Tiene los días contados"
Ministro de Cultura respaldará derogación de ley que creo el Colegio de Artistas: "Tiene los días contados" | Foto: Andina
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El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, respaldó la derogatoria de la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) y señaló que la norma será anulada en el Parlamento muy pronto.

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Durante una conferencia de prensa, el ministro sostuvo que desde el Legislativo coinciden en dejar sin efecto dicha iniciativa que generó rechazo e indignación en la comunidad de artistas.

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"Me da la impresión, por lo que yo he conversado con diferentes legisladores, que en esto va a haber unanimidad. En esto el gremio de artistas debería sentirse tranquilo. Cualquiera sea la fórmula final, hay unanimidad al respecto. Así que esta ley tiene los días contados. Seguramente va a ser derogada muy pronto", dijo Beingolea.

Una norma cuestionada por la comunidad artística

La propuesta fue presentada en octubre de 2025 por el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, con la idea de crear el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). Esta entidad busca supervisar el desarrollo de las artes visuales, la música, la danza, las artes escénicas y otras disciplinas afines a nivel nacional.

Aunque la iniciativa nació bajo el argumento de “profesionalizar” el sector, se aprobó sin consultar ni debatir con la comunidad cultural. Además, el problema central está en las condiciones de afiliación: al requerir de forma obligatoria un título universitario o técnico para colegiarse, la ley margina a miles de creadores autodidactas o a quienes estudiaron la carrera pero no concluyeron el trámite de titulación.

Frente a esta exclusión, actores, dramaturgos, músicos y cineastas iniciaron protestas en las calles y en redes sociales luego de oficializarse la ley. Mediante afiches con la pregunta sobre quién decide quién es artista en el país, el gremio unió su voz para exigir la derogatoria definitiva de la Ley N.° 32645.

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