Joven denuncia que falso enfermero del Hospital Loayza le pidió S/1.220 para agilizar operación de su hermana: "Me contactó por WhatsApp"

Personal del nosocomio ubicado en el Centro de Lima reiteró que ningún trabajador está autorizado a solicitar pagos para programar cirugías.

Sara le deposito a Brayan López el dinero pactado, pero nunca se concretó la cirugía en el hospital Loayza.
Sara le deposito a Brayan López el dinero pactado, pero nunca se concretó la cirugía en el hospital Loayza. | Foto: composición LR/ YouTube / Latina

Una mujer que pensó que sus males finalizarían con una intervención quirúrgica terminó denunciando una presunta estafa. Sara y su hermana María acusaron a Brayan Jesús López Mendoza de haberles ofrecido acelerar la programación de su operación en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza a cambio de dinero. El hombre les aseguró que iba a gestionar una pronta cirugía mediante el Sistema Integral de Salud (SIS), que no se cumplió.

Según contó Sara al medio Latina, un joven contactó a su familiar, quien también labora como técnica en enfermería en el mencionado nosocomio. “Yo estaba desesperada y quería que me operen por el dolor”, relató. Su diagnóstico de ovario poliquístico hasta la actualidad le provoca intensas molestias y necesita de la intervención con urgencia.

PUEDES VER: Joven termina grave tras operación y familia reclama negligencia médica: "Dejaron un material quirúrgico en el abdomen"

Falso técnico en enfermería ofrecía agilizar cirugía por el SIS

María explicó que el primer mensaje llegó el 16 de enero. “Mediante un grupo de WhatsApp de trabajo del personal de salud que tenemos me contacta con la promesa de que me iba a ayudar. Me escribe cuando mi hermana ya había sido dada de alta. Me dice que él conoce a un doctor en el Loayza que podría agilizar el trámite para que en el tiempo menos posible la operen a mi hermana por el SIS”, señaló.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El hombre, a quien no conocían personalmente, insistía en que podía interceder ante un médico. “Todo va a ser por SIS. Eso tenlo por seguro. Lo único que te estoy ayudando es para que te puedan programar y meter presión para de una vez sea operada”, aseguró en uno de los mensajes. No obstante, el apoyo tenía un costo. Primero pidió 600 soles para supuestamente acelerar el proceso.

PUEDES VER: PNP hiere con perdigón a joven durante manifestación e intentó llevarse evidencia de hospital

Presunto esfadador les pidió en total S/1.220 para gastos de sangre y todo lo relacionado a la cirugía

Con el paso de las semanas, la cirugía no se concretó. Acto seguido, Brayan López les hizo un nuevo ofrecimiento. “Justo ahorita acabo de conversar con el doctor. Me está diciendo que al último te dejó en 1200 soles. Eso incluye el tema de la sangre, los análisis, riesgo quirúrgico, la operación y todo, pero lo va a hacer de forma particular”, escribió. La familia volvió a confiar y realizó depósitos que, según la denuncia, sumaron S/1.220.

Llego el día acordado para la intervención, pero no existía ninguna programación registrada. La familia acudió a unos consultorios ubicados en la avenida Brasil, donde supuestamente se realizaría la operación. Sin embargo, al consultar por el doctor Romero —quien, según les habían indicado, estaría a cargo del procedimiento— el personal revisó el sistema y confirmó que el nombre de Sara no figuraba en ninguna cita ni intervención programada.

No figuraba cita médica, tampoco registro del supuesto especialista. El dinero, en cambio, ya había sido transferido a nombre de Brayan Jesús López Mendoza. Un reportero del programa ‘Arriba Mi Gente’ acudió a la dirección consignada en el DNI del presunto estafador en Santa Anita. Salió un hombre que se identificó como el padre e indicó que su hijo ya no vive allí desde hace cinco años y confirmó que es técnico en enfermería. “Él es técnico de enfermería. Acá nos para llegando documentos de denuncia por alimentos. Cuando él se recibió de técnico estuvo trabajando en el hospital Hipólito Unanue y también en el Loayza”, afirmó.

El padre de Brayan Jesús López Mendoza aseguró que su hijo ya no vive con ellos hace 5 años. Foto: composición LR/ Latina

Hospital Loayza advierte que toda atención es gratuita y que acusado no trabaja en la institución

Desde el Hospital Arzobispo Loayza precisaron que el joven no forma parte de su personal. “Tenemos información de la Oficina de Personal que el joven no labora en la institución. Le pedimos a la población que no se deje sorprender por personas que están buscando cobros o algún tipo de beneficios porque la atención en el hospital es gratuita”, indicó un trabajador. Mientras tanto, Sara continúa a la espera de una operación urgente y sin el dinero que reunió con la esperanza de aliviar su salud.

Joven termina grave tras operación y familia reclama negligencia médica: "Dejaron un material quirúrgico en el abdomen"

PNP hiere con perdigón a joven durante manifestación e intentó llevarse evidencia de hospital

Menor iba a recoger comida y termina con bala en la cadera tras enfrentamiento entre barristas en Cercado de Lima

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

