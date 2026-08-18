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Sociedad

Asesinan a chofer de la empresa Vipusa y detienen a presuntos responsables en Villa El Salvador

Mauro Garriazo Flores, de 46 años, fue interceptado por un delincuente que se hizo pasar como pasajero. Tras lo ocurrido, la PNP anunció la captura de tres presuntos implicados en el ataque.

PNP anunció captura de presuntos implicados en crimen contra chofer
PNP anunció captura de presuntos implicados en crimen contra chofer | Foto: Difusión
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Un nuevo ataque contra el transporte público cobró la vida de un trabajador en la capital. Un chofer de la empresa Vipusa falleció tras ser atacado a balazos en el distrito de Villa El Salvador. La víctima, identificada como Mauro Garriazo Flores, de 46 años, fue interceptada por un delincuente que fingió ser un pasajero, según información preliminar.

Los hechos ocurrieron la noche del último lunes cuando la unidad circulaba por la intersección de las avenidas Pacto Andino y Primero de Mayo. Tras el atentado, el presunto sicario se dio a la fuga con rumbo desconocido. Sin embargo, posteriormente la Policía Nacional del Perú (PNP) informó la captura de tres presuntos involucrados.

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Capturan a tres presuntos responsables

El teniente general Manuel Lozada informó la captura de tres presuntos implicados en el crimen del conductor de la empresa Vipusa en un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Separadora Agroindustrial y César Vallejo, en la Asociación Agropecuaria.

Los detenidos fueron identificados como José Carlos Inchaustigue Quiroz, alias 'Diablo', señalado como el cabecilla, de nacionalidad peruana; Marco Jhonnyel Zambrano Maldonado, alias 'Cachorro'; y Gabriel Alejandro Andrade Valera, alias 'Rata', ambos de nacionalidad venezolana.

Durante la intervención, la PNP encontró cinco teléfonos celulares que contendrían mensajes extorsivos dirigidos a empresas de transporte y empresarios de Villa El Salvador. Los capturados fueron llevados a la División de Investigación Criminal de Villa El Salvador para continuar con las diligencias.

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