Sociedad

Este es el nuevo centro de salud que construirá el distrito de Jesús María para atender a medio millón de personas

Este moderno centro de salud contará con 27 consultorios y diversas áreas especializadas, lo que duplicará la capacidad operativa y ofrecerá atención médica eficiente en Lima Metropolitana.

Jesús María tendrá un nuevo centro de salud para atender a casi medio millón de personas.
Jesús María tendrá un nuevo centro de salud para atender a casi medio millón de personas. | Foto: Jazmín Ceras/composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la construcción de un nuevo centro de salud en el distrito de Jesús María, como parte de su plan para fortalecer la infraestructura sanitaria. El proyecto busca ampliar y modernizar los servicios de atención médica. La iniciativa beneficiará a cerca de medio millón de personas y, principalmente, estará orientada a los habitantes de Lima Metropolitana.

¿Cómo será la infraestructura del nuevo centro de salud?

La nueva infraestructura contará con 27 consultorios, salas de procedimientos, áreas especializadas para la atención de tuberculosis (TBC), laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes y zonas de emergencia diferenciadas. Esta implementación permitirá duplicar la capacidad operativa y brindar múltiples servicios de primer nivel de atención de forma eficiente y sostenible.

Como parte de la presentación de esta iniciativa, el ministro de Salud, Luis Quiroz, entregó el expediente técnico del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Básicos del Centro de Salud Jesús María, lo que marca un paso decisivo para mejorar el acceso oportuno, seguro y de calidad a los servicios de salud.

¿Cómo beneficiará a la población de Lima Metropolitana?

Según las declaraciones del ministro de Salud, Luis Quiroz, la construcción de este nuevo centro de salud en el distrito de Jesús María beneficiará de manera significativa a las zonas aledañas, especialmente para quienes tomen la av. Brasil como principal vía de recorrido. Asimismo, estimó que la atención diaria oscilará entre 3,000 y 3,500 pacientes.

"El impacto de esta obra va más allá de Jesús María. Estamos hablando de una atención que alcanzará también a vecinos de Breña, Magdalena, San Miguel y Pueblo Libre. Por el constante tránsito en avenidas como la Brasil, estimamos una atención diaria de entre 3 000 y 3 500 personas", señaló el ministro Quiroz.

¿Cuántos pisos tendrá la edificación del nuevo centro de salud?

El proyecto tiene contemplado contar con un total de ocho pisos y un sótano, con un área techada de 5,136.16 m². En cuanto a la inversión, se estima que asciende a S/ 74.7 millones, que incluye la ejecución de la obra, la supervisión y los costos concurrentes, con un plazo de ejecución de 480 días calendario.

Por otro lado, la presentación del proyecto se llevó a cabo gracias a la participación de la directora de la DIRIS Lima Centro, Karina Colmenares Otiniano, y el alcalde de Jesús María, Jesús Alberto Gálvez Olivares, quien destacó el trabajo articulado entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales.

"Este proyecto estuvo pendiente por más de dos años. Hoy agradecemos al presidente José Jerí y al Ministerio de Salud por hacer posible que avancemos. Seguiremos trabajando para culminar la contingencia este año y dar inicio a la construcción", expresó el burgomaestre.

