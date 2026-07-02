Jorge Cori gana el World Chess Marathon 2026 y vuelve a poner al Perú en la cima del ajedrez con un récord mundial

Jorge Cori, gran maestro desde los 14 años, inició su trayectoria en el colegio Saco Oliveros y ha cosechado reconocimientos en múltiples competiciones sudamericanas y mundiales de ajedrez. | Foto: composición LR

Jorge Cori, gran maestro desde los 14 años, inició su trayectoria en el colegio Saco Oliveros y ha cosechado reconocimientos en múltiples competiciones sudamericanas y mundiales de ajedrez. | Foto: composición LR

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El peruano Jorge Cori obtuvo el primer lugar de la clasificación combinada del World Chess Marathon 2026, torneo internacional disputado entre el 25 y el 28 de junio en el Hotel Sheraton de Lima. El gran maestro de ajedrez alcanzó el título luego de tres días de competencia continua, en una edición que reunió a 854 jugadores de 39 países.

La organización del certamen, a cargo de WR Chess, permitió completar 69.5 horas ininterrumpidas de juego y más de 12 000 partidas, cifras que dieron lugar a un récord mundial. Con este resultado, el hermano de Deysi Cori Tello sumó un nuevo logro a su carrera y cerró como el máximo ganador de una de las competencias más exigentes del calendario ajedrecístico.

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Jorge Cori lideró la clasificación combinada y confirmó su protagonismo en el ajedrez internacional

El título conseguido en Lima fortalece la trayectoria del ajedrecista peruano, quien inició su formación en el colegio Saco Oliveros antes de consolidarse en torneos nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera ha obtenido importantes resultados en campeonatos sudamericanos, panamericanos y mundiales juveniles, consolidándose entre los principales representantes del ajedrez peruano.

Después de finalizar el torneo, Cori compartió el resultado a través de sus redes sociales, donde anunció que había alcanzado el primer lugar tras tres días de competencia. La Federación Deportiva Peruana de Ajedrez también destacó su actuación y saludó este nuevo éxito del gran maestro.

World Chess Marathon 2026 reunió a 854 ajedrecistas de 39 países y estableció un récord mundial en Lima

El World Chess Marathon 2026 estuvo conformado por ocho torneos en distintas modalidades, entre ellas rápidas, blitz, bughouse, simultáneas y desafíos abiertos como Beat the Grandmaster. La combinación de estos formatos permitió mantener la actividad durante casi 70 horas consecutivas y convirtió a Lima en el punto de encuentro del ajedrez internacional durante cuatro días.

La representación peruana también dejó otros resultados destacados. José Martínez Alcántara se quedó con el título del torneo blitz final, mientras que el argentino Faustino Oro formó parte de la competencia como una de las jóvenes promesas del ajedrez mundial. Además, participaron numerosos jugadores formados en el colegio Saco Oliveros, entre ellos Deysi Cori, Ingrid Aliaga, Gonzalo Quirhuayo, Diego Reyes, Azumi Bravo, Fiorella Contreras, María Jiménez, Diego Flores, Gerson Príncipe, Renzo Rengifo, Fernando Fernández, Katherine Palacios, José Palacios, Breiner Correa, Abel Alhuay, Eduardo Cáceres, Mels Ccerhuayo, Yerick Salazar y Fabián Reyes. A esta delegación se sumaron más de 20 estudiantes de la Escuela de Ajedrez Saco Oliveros y más de 50 escolares de esa institución educativa.

¿Cuántos años tenía Jorge Cori cuando se convirtió en Gran Maestro?

Jorge Cori se convirtió en Gran Maestro de ajedrez a los 14 años, tras cumplir los requisitos exigidos por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en 2009. Con este logro, el ajedrecista peruano se consolidó como uno de los grandes maestros más jóvenes del mundo y marcó un hito para el ajedrez latinoamericano, luego de haber obtenido previamente los títulos de Maestro FIDE a los 9 años y Maestro Internacional a los 13.