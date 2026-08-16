Operativo en Juliaca: rescatan a tres mujeres y detienen a tres hombres por presunta trata de personas en un bar
Tres mujeres de entre 18 y 31 años fueron rescatadas en un bar de Juliaca, Puno, en una operación policial por un posible caso de trata de personas.
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Tres mujeres de entre 18 y 31 años fueron rescatadas durante una intervención policial realizada en un bar situado en el jirón Antonio de Zela, cerca del estadio Guillermo Briceño, en la ciudad de Juliaca, Puno. Las autoridades investigan un presunto caso de trata de personas relacionado con las actividades desarrolladas dentro del establecimiento.
El operativo se efectuó en flagrancia y terminó además con la detención de tres hombres que, según la información proporcionada, estaban a cargo del negocio, que funcionaba a puerta cerrada. Las investigaciones quedaron en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Puno para establecer las responsabilidades correspondientes.
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Mujeres eran obligadas a trabajar como “damas de compañía” dentro de un bar en Juliaca
De acuerdo con la información preliminar, las tres mujeres debían desempeñarse como damas de compañía dentro del establecimiento. Su actividad consistía en incentivar a los clientes a comprar bebidas alcohólicas, por cuyo consumo recibían un porcentaje del dinero generado.
Durante la intervención fueron detenidos Anderson Holguín Huanca, José Donis Vargas y Alberto Lobatón, señalados preliminarmente como las personas que dirigían el establecimiento. Su eventual responsabilidad penal deberá determinarse conforme avancen las diligencias del Ministerio Público.