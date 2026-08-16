Hija de María Pía Copello reaparece tras sufrir accidente y revela su estado de salud: “Estaba bajando las escaleras”

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La hija menor de María Pía Copello sufrió el pasado lunes un accidente tras caer por las escaleras de su centro de estudios, por lo que en un primer momento no se conocía con precisión su estado de salud. Su madre, se enteró de lo ocurrido mientras conducía su podcast en vivo y, según contó posteriormente, pensó que se trataba de algo grave.

Ahora, la menor reapareció junto a su madre en un video compartido en redes sociales, donde contó que fue diagnosticada con un esguince y que se encuentra estable. Sin embargo, deberá utilizar una férula en la pierna afectada y movilizarse con muletas durante algunos días.

La hija de María Pía también relató cómo ocurrió el accidente, mientras que la presentadora rechazó las versiones que señalaban que lo sucedido habría sido planeado para aumentar la audiencia de su podcast.

María Pía Copello y su hija menor Catalina Dyer. Foto: Facebook.

Hija de María Pía revela cómo sucedió su accidente

La menor apareció junto a su mamá, María Pía, y narró cómo fue el momento exacto de su accidente. Tras la caída, inicialmente no sintió mucho dolor, pero que horas después las molestias se intensificaron hasta dificultarle caminar.

"Estaba en mi colegio, todo normal, y estaba bajando las escaleras con unas amigas. Me caí como del tercer escalón y me doblé el tobillo. En ese momento, el pie no me dolía tanto, pero ya cuando estaba en la salida me empezó a doler que no podía pisar", explicó Catalina, quien también agradeció las muestras de preocupación que recibió tras conocerse su accidente.

En ese momento, María Pía intervino y aseguró que se encontró con la pequeña en su casa. Al notar que tenía dificultades para caminar y que el dolor era intenso, decidió llevarla a una clínica, donde le realizaron una radiografía y le diagnosticaron un esguince de ligamento.

María Pía rechaza versiones de que accidente de su hija fue armado

María Pía también rechazó las críticas y versiones que señalaban que el accidente de su hija haya sido planeado para aumentar las vistas de su podcast. "Para la gente que ve todo mal, que critica y que dice: "¿Por qué la expones?", quiero decirles que estas cosas no son planeadas. Estaba en un programa en vivo y me llamaron de la nada", comentó.

Además, recordó el momento en que, durante su programa de YouTube, respondió una llamada en la que le comunicaron que su hija había sufrido un accidente.

"Lo primero que pensé cuando me dijeron que Catalina se había caído de las escaleras y mi rostro cambió fue que había sido algo fuerte, que se había roto la cabeza. Pensé: "Hay que recogerla del colegio". Pensé lo peor. Pero, a medida que avanzó la conversación (con la enfermera del colegio que la llamó en pleno programa) me di cuenta de que había sido una caída menor", finalizó.