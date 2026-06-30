ExpoUniversidad: Cerca de 43 mil visitantes lo confirman como el mayor evento orientación vocacional

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Cerca de 43 mil estudiantes, padres de familia, docentes y tutores visitaron ExpoUniversidad 2026, la edición conmemorativa por los 25 años de la feria de orientación vocacional y oferta educativa más importante del Perú.

Justo Zaragoza, director del Grupo Educación al Futuro (GEF), destacó que esta cifra refleja la confianza de miles de familias en ExpoUniversidad como el escenario ideal para resolver dudas, conocer las distintas alternativas de estudio y tomar una decisión informada sobre su futuro.

Durante cuatro días, los asistentes recorrieron los stands de universidades, institutos y escuelas especializadas para conocer carreras, requisitos de admisión, becas y oportunidades académicas. También participaron en conferencias, talleres y recibieron gratuitamente el tradicional Boletín de Carreras con Futuro, una de las publicaciones más consultadas por quienes están próximos a iniciar estudios superiores.

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La edición de aniversario también permitió a las instituciones participantes establecer contacto directo con miles de potenciales postulantes y sus familias, fortaleciendo el vínculo entre la oferta académica y quienes buscan continuar su formación.

“Este resultado refleja la confianza que las instituciones educativas y las familias depositan en ExpoUniversidad. Nuestro compromiso es seguir innovando y ofreciendo información confiable para que cada estudiante elija con mayor seguridad su proyecto de vida”, señaló Zaragoza.

Asimismo, agradeció a las universidades, institutos y escuelas participantes; a los equipos de marketing, admisión y atención al estudiante; al equipo organizador, orientadores vocacionales, proveedores y, especialmente, a los cerca de 43 mil visitantes que hicieron posible una edición histórica.

“Estos 25 años son el resultado del esfuerzo conjunto de instituciones educativas, aliados estratégicos y miles de familias que han confiado en ExpoUniversidad. Ese respaldo nos impulsa a seguir acercando oportunidades de formación a las nuevas generaciones”, concluyó.

Zaragoza anunció que ExpoUniversidad continuará su recorrido con una nueva edición en Lima Norte, del 17 al 19 de septiembre, en el Polideportivo Lloque Yupanqui, en Los Olivos, donde volverá a reunir a las principales instituciones del país para brindar información académica y asesoría a miles de estudiantes.