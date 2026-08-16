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Transportistas dan plazo al Gobierno por alza de combustibles y advierten protestas en 8 regiones

Gremios advierten que en todo el país evalúan sumarse a las movilizaciones. En Ucayali, dirigentes cuestionan que el subsidio anunciado por el Ejecutivo pueda beneficiar principalmente a transportistas formalizados, pese a que la mayoría de mototaxis opera en la informalidad.

Los transportistas de Ucayali exigen una respuesta del Gobierno sobre el aumento del combustible, advirtiendo que nuevas protestas podrían surgir en 48 horas si no hay solución.
Los transportistas de Ucayali exigen una respuesta del Gobierno sobre el aumento del combustible, advirtiendo que nuevas protestas podrían surgir en 48 horas si no hay solución. | Difusión
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Los gremios de transportistas que protestan por el incremento del precio de los combustibles dieron un plazo al Gobierno para presentar una respuesta concreta a sus demandas. La advertencia ocurre luego de las protestas registradas en Ucayali, donde la paralización se extendió durante varios días y derivó en enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. Los dirigentes sostienen que, si no reciben una solución, nuevas regiones podrían iniciar medidas de fuerza en las próximas 24 horas.

Weider del Águila, representante de los transportistas de Ucayali, señaló que el problema en la Amazonía no se limita al precio del combustible. Según explicó, los gremios también reclaman el cumplimiento de disposiciones de la denominada Ley de la Amazonía, que debería reflejarse en una reducción del costo del combustible. El dirigente cuestionó que Petroperú no haya explicado, según su versión, la diferencia de hasta S/4 que esperan que se refleje en el precio.

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Subsidio bajo la lupa

Otro de los principales cuestionamientos está relacionado con el alcance del subsidio anunciado por el Ejecutivo. En Ucayali existen alrededor de 120.000 mototaxis y, de acuerdo con los dirigentes, solo entre el 20% y 30% estaría formalizado. Por ello, advierten que una condición que limite el beneficio a empresas o conductores formalizados dejaría fuera a la mayoría de trabajadores que utilizan este vehículo como principal fuente de ingresos.

"Se habló que las municipalidades y las empresas que están debidamente formalizadas son directamente las que se van a beneficiar. Esa es la preocupación de nosotros ahora en la región Ucayali", señaló Del Águila. El dirigente adelantó que buscará discutir una alternativa con una mesa técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros para evaluar si el beneficio podría asignarse tomando como referencia la placa y al titular del vehículo.

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Ocho regiones evalúan protestas

La advertencia de una posible expansión de las movilizaciones fue respaldada por Geovani Diez, vicepresidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú. El dirigente afirmó que los gremios han dado un máximo de 48 horas al Ejecutivo para responder a sus pedidos y advirtió que alrededor de ocho regiones se encuentran evaluando medidas de protesta.

Entre las regiones mencionadas figuran Ucayali, Loreto, Arequipa, Tacna, Junín, Apurímac y Piura. Pucallpa ya cumplió varios días de paralización, mientras que en Iquitos los transportistas esperan conocer la respuesta del Gobierno antes de definir nuevas acciones. En Arequipa y Tacna también se han producido movilizaciones vinculadas al incremento del costo de los combustibles.

Los gremios sostienen que más de 400 organizaciones suscribieron un pronunciamiento y que llevan alrededor de diez días esperando una respuesta del Ejecutivo. El reclamo central apunta al impacto del precio del combustible sobre los costos de operación y, en consecuencia, sobre las tarifas y el servicio que reciben los usuarios.

Ucayali bajo fuego

En Ucayali, la protesta ha tenido además consecuencias en el abastecimiento y el tránsito. Los bloqueos en la carretera Federico Basadre generaron largas colas y dificultades para la distribución de combustible, mientras que un sector de manifestantes rechazó el acuerdo anunciado para levantar la medida de fuerza. La jornada estuvo marcada por enfrentamientos y daños materiales.

El conflicto, por tanto, no queda resuelto con el anuncio del subsidio. Los transportistas exigen conocer cómo se aplicará, quiénes podrán acceder al beneficio y de qué manera se atenderá a los conductores que trabajan fuera de la formalidad. La respuesta del Gobierno durante las próximas 48 horas será clave para determinar si las protestas se desactivan o se extienden a otras regiones del país.

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