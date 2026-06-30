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Chofer ebrio choca a tres vehículos y deja a menor en UCI, pero es liberado: familia exige justicia

La familia del adolescente de 14 años atropellado, denuncia que el conductor, Kevyn Choquehuanca, fue liberado por presuntas irregularidades en el proceso policial.

Chofer acusado de atropellar a menor en San Martín de Porres
Chofer acusado de atropellar a menor en San Martín de Porres | Composición LR / América Noticias
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Un hombre que manejaba su automóvil en presunto estado de ebriedad atropelló y dejó gravemente herido a un adolescente de 14 años en el distrito de San Martín de Porres. Mientras la víctima lucha por salvar su vida en un hospital, el conductor, identificado como Kevyn Choquehuanca Valdivia, fue liberado y no asume los gastos médicos de recuperación del afectado, según denunció la familia del agraviado.

La liberación del presunto responsable del accidente se produjo a pesar de que, luego de provocar el siniestro, Choquehuanca siguió su recorrido e impactó contra un vehículo taxi y una mototaxi. La madre del menor denuncia irregularidades en el proceso policial y exige que el chofer enfrente la justicia por sus acciones.

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Joven estaba estacionando su moto cuando fue embestido

Lizeth Beck, madre del adolescente agraviado, contó a América Noticias que su hijo se encontraba estacionando su motocicleta junto a un amigo cuando el vehículo conducido por Kevyn Choquehuanca lo impactó. Un video difundido por el medio evidenciaría la alta velocidad a la que iba el chofer del automóvil que produjo el accidente.

Debido a sus graves lesiones, el menor, quien cursa el segundo grado de secundaria y participa en una iglesia cristiana, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Luis Negreiros. Actualmente su pronóstico es reservado y solo respira con el apoyo de máquinas artificiales, de acuerdo con sus familiares.

Familia exige que chofer asuma su responsabilidad

Tras el accidente, Kevyn Choquehuanca fue trasladado a una comisaría del sector y sometido a la prueba de dosaje etílico. Según la progenitora del menor, el atestado policial estableció que manejaba en estado de ebriedad y que chocó dos carros, pero no incluyó el impacto contra su hijo ni el presunto atropello de otro sereno.

“Con ese atestado limpio que lo manda (la comisaría de) Sol de Oro, que no le correspondía porque no era su jurisdicción, lo mandan así a (la comisaría de) Laura Caller. Esta comisaría coge el caso, lo pasa a Fiscalía y allí, por no estar (incluido) lo que le hizo a mi hijo, le dan libertad el mismo día”, denunció la madre de familia.

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