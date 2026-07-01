Trágico choque entre camioneta de Serenazgo y maquinaria pesada deja dos muertos en Huaral

Fatal accidente de tránsito en Huaral: Dos personas fallecidas tras impacto entre camioneta y retroexcavadora | Captura Noticias Huaral

Fatal accidente de tránsito en Huaral: Dos personas fallecidas tras impacto entre camioneta y retroexcavadora | Captura Noticias Huaral

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Un accidente de tránsito entre una camioneta de seguridad ciudadana y una retroexcavadora dejó dos personas fallecidas la mañana de este miércoles 1 de julio en el distrito de Atavillos Alto, provincia de Huaral, región Lima.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.00 a. m. en la vía Alberto Fujimori, a la altura del sector La Esperanza, en el kilómetro 2,5 de la carretera. El impacto obligó al cierre temporal de la vía mientras se iniciaban las diligencias de investigación.

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Las víctimas serían el conductor de la unidad de Serenazgo y su hijo, quien lo acompañaba durante el traslado. Ambos se desplazaban desde la zona alta de Huaral hacia el centro de la ciudad para realizar gestiones administrativas, según información de transportistas de la ruta.

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Vía cerrada y llegada de equipos de emergencia

El accidente provocó la interrupción del tránsito por más de tres horas. Transportistas que circulaban por la zona tuvieron que detener sus vehículos a un lado de la carretera mientras se realizaban las labores de emergencia.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y bomberos de las compañías de Huaral y Chancay para atender la emergencia y apoyar en el retiro de las unidades involucradas.

Las primeras hipótesis apuntan a que la densa neblina y las condiciones climáticas habrían reducido la visibilidad en la zona, lo que habría causado el impacto por alcance.

La Policía inició la revisión de cámaras de seguridad para determinar las causas del accidente. En tanto, el Ministerio Público realiza las diligencias para identificar plenamente a las víctimas y esclarecer lo ocurrido.