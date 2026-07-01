HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Trágico choque entre camioneta de Serenazgo y maquinaria pesada deja dos muertos en Huaral

El siniestro ocurrió a las 6.00 a. m. en la vía Alberto Fujimori, lo que provocó el cierre temporal de la carretera por más de tres horas mientras se realizaban las investigaciones y labores de emergencia.

Fatal accidente de tránsito en Huaral: Dos personas fallecidas tras impacto entre camioneta y retroexcavadora
Fatal accidente de tránsito en Huaral: Dos personas fallecidas tras impacto entre camioneta y retroexcavadora | Captura Noticias Huaral
Escuchar
Resumen
Compartir

Un accidente de tránsito entre una camioneta de seguridad ciudadana y una retroexcavadora dejó dos personas fallecidas la mañana de este miércoles 1 de julio en el distrito de Atavillos Alto, provincia de Huaral, región Lima.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.00 a. m. en la vía Alberto Fujimori, a la altura del sector La Esperanza, en el kilómetro 2,5 de la carretera. El impacto obligó al cierre temporal de la vía mientras se iniciaban las diligencias de investigación.

TE RECOMENDAMOS

¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

Las víctimas serían el conductor de la unidad de Serenazgo y su hijo, quien lo acompañaba durante el traslado. Ambos se desplazaban desde la zona alta de Huaral hacia el centro de la ciudad para realizar gestiones administrativas, según información de transportistas de la ruta.

PUEDES VER: Perro American Bully escapa de sus dueños y muerde rostro de vecina en plena calle en Lambayeque

lr.pe

Vía cerrada y llegada de equipos de emergencia

El accidente provocó la interrupción del tránsito por más de tres horas. Transportistas que circulaban por la zona tuvieron que detener sus vehículos a un lado de la carretera mientras se realizaban las labores de emergencia.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y bomberos de las compañías de Huaral y Chancay para atender la emergencia y apoyar en el retiro de las unidades involucradas.

Las primeras hipótesis apuntan a que la densa neblina y las condiciones climáticas habrían reducido la visibilidad en la zona, lo que habría causado el impacto por alcance.

La Policía inició la revisión de cámaras de seguridad para determinar las causas del accidente. En tanto, el Ministerio Público realiza las diligencias para identificar plenamente a las víctimas y esclarecer lo ocurrido.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Lo último: iban a pasar drogas y objetos prohibidos a la cárcel en balón de gas

Lo último: iban a pasar drogas y objetos prohibidos a la cárcel en balón de gas

LEER MÁS
Custer con 25 pasajeros cae al río Chancay en la zona altoandina de la provincia de Huaral

Custer con 25 pasajeros cae al río Chancay en la zona altoandina de la provincia de Huaral

LEER MÁS
Municipalidad de Huaral convoca a empresa privada para ejecución para Obras por Impuestos

Municipalidad de Huaral convoca a empresa privada para ejecución para Obras por Impuestos

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

LEER MÁS
Despiden a Vaguito, perro rescatado que acompañó por años el trabajo de policías en Trujillo: "Hasta siempre, amigo fiel"

Despiden a Vaguito, perro rescatado que acompañó por años el trabajo de policías en Trujillo: "Hasta siempre, amigo fiel"

LEER MÁS
Peruana robó S/6.7 millones a reconocido banco en Perú: hizo transferencias de S/15.000 durante ocho meses para evitar ser detectada

Peruana robó S/6.7 millones a reconocido banco en Perú: hizo transferencias de S/15.000 durante ocho meses para evitar ser detectada

LEER MÁS
Lima tendrá 8 nuevos teleféricos: conoce los distritos que estarán conectados con el Metro y el Metropolitano, según la ATU

Lima tendrá 8 nuevos teleféricos: conoce los distritos que estarán conectados con el Metro y el Metropolitano, según la ATU

LEER MÁS
EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

LEER MÁS
Especialista de San Marcos alerta grave peligro tras terremoto en Venezuela y revela las zonas más vulnerables en Perú: "Las casas no van a soportar"

Especialista de San Marcos alerta grave peligro tras terremoto en Venezuela y revela las zonas más vulnerables en Perú: "Las casas no van a soportar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025