Mafias del oro atacan con drones cargados de explosivos y granadas

El licenciado del Ejército Jhon Berrú Rivadeneira fue uno de la veintena de detenidos de “Los Guardianes de La Pampa”, en Madre de Dios.

El licenciado del Ejército Jhon Berrú Rivadeneira fue uno de la veintena de detenidos de “Los Guardianes de La Pampa”, en Madre de Dios.

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El licenciado del Ejército, Jhon Berrú Rivadeneira, fue uno de los 21 detenidos de 'Los Guardianes de La Pampa', una organización criminal que disputa con 'Los Malditos del Oro' el control de la zona de minería ilegal aurífera ubicada en la provincia de Tambopata (Madre de Dios). Berrú declaró a las autoridades que el conflicto entre las bandas es a muerte y que recientemente sus oponentes lanzaron un ataque con explosivos lanzados desde drones.

Ante la sorprendente revelación, las autoridades solicitaron al exmilitar, reclutado por la mafia para prestar seguridad a los mineros ilegales, que ofreciera más detalles sobre la presencia de dichos aparatos voladores usados como armas letales. Fuentes policiales que participaron en las recientes operaciones contra las organizaciones criminales de La Pampa, informaron a La República que desconocían que los delincuentes usaban nueva tecnología para sus actividades criminales a gran escala.

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Acompañado por su abogado, Jhon Berrú declaró que lo había contratado Edison Fernández Pérez, 'Chilli', cabecilla de 'Los Guardianes de la Pampa'. 'Chili' pudo burlar el cerco policial y huir. El operativo en el que cayó Berrú se ejecutó el 6 de julio de este año. Estuvo a cargo de un equipo especial de inteligencia de la Dirección de Investigación de Medio Ambiente de la PNP en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima.

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“Chilli”. Edison Fernández Pérez, cabecilla de “Los Guardianes de la Pampa”. Prófugo.

Bajo fuego aéreo

“Hace un mes, un compañero que no recuerdo su nombre, pero a quien conocíamos como ‘Rico’, me llamó a mi teléfono celular y me dijo que había un trabajo de seguridad en Masuko (Madre de Dios). En esa oportunidad, ‘Rico’ me indicó que se trataba de una empresa que requería de vigilantes con experiencia, en especial licenciados de las Fuerzas Armadas”, relató Jhon Berrú, nacido el 24 de julio de 2005 en el distrito de Moyobamba, en San Martín. Le ofrecieron un pago de 3 mil soles quincenales por sus servicios como seguridad y un bono de 3,500 soles por el alquiler de sus armas.

“Como tengo licencia para portar armas, acepté la propuesta, porque en esos momentos estaba sin trabajo. Contaba con un rifle semiautomático AM-15 (de la compañía estadounidense Anderson Manufacturing) y otra Kral (de origen turco), además de una pistola de 9 milímetros marca Canik (de fabricación turca). Todas con licencias”, precisó el licenciado Berrú.

Sin embargo, encontró otra realidad al arribar a La Pampa. Había una guerra entre organizaciones criminales. Nunca se imaginó que la banda rival usaba drones con explosivos que lanzaban a quienes se des“Una persona de tez morena con voz de mando se presentó y nos designó un puesto de vigilancia. Una de las consignas era que ninguna persona desconocida podía ingresar. No advirtió de la existencia de una banda criminal (Los Malditos del Oro) liderada por ‘Brayan’ (Eneyzer Fernández Díaz) y que tuviéramos cuidado. Nos explicaron que ese tal ‘Brayan’ era nuestro enemigo y que, si ellos se acercaban a la zona vigilada por nosotros, tendríamos que responder con disparos, porque estaban en juego nuestras vidas. El grupo estaba al mando de un sujeto llamado ‘Mexicano’”, manifestó Berrú.

La fecha del choque fue el 19 de junio de este año.

“Cuando estábamos todos reunidos descansando en la base, más o menos como 20 personas, uno de los compañeros se percató que unos drones estaban volando cerca de la casa en la que estábamos. Cuando de pronto empezaron a lanzar explosivos con dirección a nosotros”, expresó el licenciado Berrú.

etonaron en diferentes puntos de la casa. En esos momentos tratábamos de cubrirnos, pero fuimos emboscados con ráfagas de metralletas”, recordó Jhon Berrú.

No resultó difícil reconocer a los atacantes.

“brayan”. Eynezer Fernández Diaz, mandamás de la banda criminal “Los Malditos del Oro”.

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Nueva tecnología, nuevo desafío

“Era la gente ‘Brayan’ con más de 30 sujetos que estaban alineados en tres grupos con sus respectivos vigías. Lo que llamaba la atención es que la mayoría de ellos estaban con chalecos de la Policía Nacional y de la Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales)”, detalló.

“El enfrentamiento se inició desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los enemigos tenían armamento de potencia y disparaban en ráfaga. Estaban bien equipados. Ante el avance del enemigo, yo y mis compañeros logramos escapar en medio de las explosiones y balas hacia el monte y recién al día siguiente salimos del monte y regresamos a la base”, señaló el exmilitar Jhon Berrú.

Los drones de uso civil, incluso en algunos casos en Colombia, han registrado ofensivas con ese tipo de ataques aéreos con explosivos improvisados. En otros países como Ecuador, las organizaciones criminales han usado los drones para vigilar presencia y el desplazamiento de las fuerzas del orden.

En Colombia, en 2018 se produjo un ataque con drones provistos de explosivos lanzados por la banda terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN), práctica que se ha extendido a las organizaciones del narcotráfico. En unos casos lanzan los artefactos explosivos o granadas, o son dirigidos para impactar hacia los blancos elegidos para que funcionen como kamikazes (los aviadores suicidas japoneses de la Segunda Guerra Mundial).

Cazados. Armamento pesado incautado a “Los Guardianes de La Pampa”.

En el conflicto en desarrollo entre la Federación Rusa y Ucrania, ambas partes han recurrido a los drones para bombardear objetivos estratégicos e incluso para eliminar a blancos de alto perfil.

En México, cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación han protagonizado oleadas de ataques con drones cargados con explosivos y granadas, no solo para combatir a organizaciones rivales, sino también para atacar a las fuerzas de seguridad.

Para las fuentes policiales, la comprobación de que las organizaciones criminales han aprendido el uso de drones con material explosivo supone un desafío mayor en el combate a la minería ilegal a gran escala.

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El salario en La Pampa: S/ 6,500 mensuales

Jhon Berrú Rivadeneira mencionó que el pago mensual que le prometieron —y cumplieron— fue de S/3,000 al mes. Pero que por el alquiler de sus armas recibía otros S/3,500. Es decir, mensualmente S/ 6,500 cada mes.

Le pidieron una cuenta bancaria y Berrú recibió los pagos puntualmente como se comprometieron con él. Lo mismo sucedió con sus otros compañeros.

La mayoría de los reclutados eran licenciados de los institutos castrenses y contaban con su propio armamento. Prestaban seguridad a los mineros ilegales.