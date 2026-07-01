Licencias de conducir: Municipalidad de Lima abre nuevo centro de atención para trámites en este punto de la capital

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) puso en funcionamiento, desde este miércoles 1 de julio, una nueva sede para que la ciudadanía realice diversos trámites vinculados a las licencias de conducir. El establecimiento se ubica en la avenida Grau 169, en el Cercado de Lima, y complementará los servicios que se ofrecen desde abril en la sede del jirón Flor de Arrayanes 361, en el distrito de Comas, según informó la comuna.

Alberto Peralta, gerente de Movilidad Urbana del municipio limeño, informó que en este nuevo punto los usuarios podrán gestionar la emisión de su primer brevete, así como duplicados, revalidaciones, recategorizaciones y otros procedimientos para licencias de las clases A y B. El funcionario destacó que los tiempos de atención se han acortado y pueden durar entre 15 y 25 minutos, a diferencia de antes, cuando llegaban a tardar 45 minutos. El horario de atención será de lunes a viernes, de 8.30 a. m. a 5.30 p. m., y los sábados, de 8.30 a. m. a 1.00 p. m.

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Así funciona el nuevo centro de atención para tramitar brevetes habilitado por la MML

La nueva sede está compuesta por dos áreas. Al ingresar, la ciudadanía debe pasar primero por la zona de orientación, donde se validará su Documento Nacional de Identidad (DNI) y se verificará que no cuente con restricciones, como multas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). De ser el caso, el personal la guiará para que regularice estos pendientes antes de continuar.

Tras superar este filtro, los usuarios pasarán al área de emisión de licencias para efectuar el pago del trámite que realizan a través de Yape o tarjetas de crédito y débito. A partir de ese momento, deberán esperar entre 15 y 25 minutos para recibir sus licencias. La MML destacó que, desde que asumió la responsabilidad de administrar estos trámites, el 22 de abril, ya ha emitido alrededor de 30.000 brevetes.

Costo de los trámites que se pueden realizar en la nueva sede habilitada por la MML

Según la información proporcionada por la MML, los costos de los trámites vinculados a las licencias de conducir varían según el tipo de clase, ya sea de tipo A (carros y vehículos motorizados de uso personal o comercial que trasladan pasajeros o mercancías) o de tipo B (triciclos, bicimotos, motos, mototaxis y trimotos para uso personal o comercial que trasladan pasajeros o mercancías).

Costo de trámites Clase A:

Emisión de licencia: S/14.70

Duplicado de licencia: S/14.70

Recategorización: S/14.70

Revalidación: S/14.70

Canje de licencia militar o policial: S/14.70

Canje de licencia extranjera: S/15.50

Canje por modificación de datos: S/14.70

Autorización para carga peligrosa: S/14.70

Costo de trámites Clase B:

Emisión de licencia: S/27.80

Duplicado de licencia: S/26.00

Revalidación: S/27.80

Canje por modificación de datos: S/27.80

¿Cuál es la diferencia entre la sede de Comas y la nueva oficina del Cercado de Lima?

Según el gerente de Movilidad Urbana de la MML, Alberto Peralta, la nueva sede en el Cercado de Lima no reemplaza a la que funciona en Comas, sino que la complementa. “El que por primera vez va a dar su examen para obtener su licencia, puede ir a la sede de Comas a hacer todos estos trámites (el examen médico, de conocimientos y de habilidades). Luego, puede venir a un centro de emisión como este (Cercado de Lima) y se le entrega el documento en 25 minutos”, aseguró.

El funcionario también explicó que los usuarios tienen la opción de realizar su prueba médica en más de 10 centros autorizados por el MTC en el Cercado de Lima para ir avanzando con el proceso. “Y también en esta misma sede (pueden realizar) su examen de conocimiento. (…) Estamos descentralizando los servicios y muy pronto también tendremos sedes en Lima Sur y Lima Este”, señaló.

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