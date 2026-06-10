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España y la UE dan un salto digital: a partir de 2027 podrás llevar tu carnet de conducir y DNI en el móvil con total validez legal

Esta nueva cartera digital reunirá varios documentos oficiales en una sola aplicación, lo que facilitará trámites y la identificación en cualquier país del bloque comunitario, sin necesidad de documentos físicos.

La Unión Europea impulsará una transformación digital que permitirá a los ciudadanos gestionar su documentación personal a partir de 2027.
La Unión Europea impulsará una transformación digital que permitirá a los ciudadanos gestionar su documentación personal a partir de 2027. | Foto: Dall-E
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La Unión Europea avanza hacia una transformación digital que cambiará la forma en que millones de ciudadanos gestionan su documentación personal. A partir de 2027, los países miembros deberán implementar sistemas de identidad digital que permitirán llevar documentos oficiales como el DNI, el carnet de conducir y la tarjeta sanitaria directamente en el teléfono móvil, con la misma validez legal que sus versiones físicas.

La iniciativa forma parte del proyecto de Identidad Digital Europea, una herramienta diseñada para facilitar trámites, reforzar la seguridad y permitir que los ciudadanos puedan identificarse de manera rápida y segura en cualquier país del bloque comunitario.

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La cartera digital europea reunirá documentos oficiales en una sola aplicación

La nueva cartera digital funcionará mediante una aplicación móvil que permitirá almacenar y gestionar documentos personales de forma segura. Gracias a este sistema, los ciudadanos podrán acreditar su identidad, compartir información y realizar trámites tanto con administraciones públicas como con empresas privadas sin necesidad de presentar documentos físicos.

Entre los documentos que podrán incorporarse a esta plataforma figuran el DNI, el permiso de conducir y las tarjetas sanitarias. Además, el formato común facilitará los desplazamientos entre países de la Unión Europea, reducirá trámites y agilizará procedimientos administrativos que actualmente requieren verificaciones adicionales.

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El permiso de conducir digital tendrá validez legal en toda la UE

Uno de los cambios más relevantes será la incorporación del carnet de conducir digital, que podrá utilizarse como documento válido para circular en todos los países miembros. La Comisión Europea trabaja en las directrices técnicas necesarias para garantizar que este sistema sea reconocido de manera uniforme dentro del territorio comunitario.

Aunque la medida se extenderá a toda la Unión Europea a partir de 2027, en España ya existe un precedente desde 2020 con la aplicación miDGT, que permite a los conductores portar digitalmente su permiso de conducción y la documentación del vehículo.

Sin embargo, la nueva cartera digital europea ampliará estas funciones y permitirá integrar más documentos en una sola plataforma. Las autoridades han aclarado que el uso de esta herramienta será voluntario, por lo que quienes lo deseen podrán seguir utilizando sus documentos físicos tradicionales mientras se desarrolla la transición hacia el nuevo modelo digital.

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