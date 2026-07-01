Trabajador de la Municipalidad de Lima sufre accidente de tránsito en plena avenida Abancay del Centro Histórico

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Un trabajador de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sufrió un accidente de tránsito y terminó tendido en plena avenida Abancay, a la altura del cruce con el jirón Santa Rosa en el Centro Histórico, la mañana de este miércoles 1 de julio. El agente, quien pertenece a la gerencia de Desarrollo Económico, fue atropellado cuando se dirigía a su centro de labores en el mercado municipal Ramón Castilla, en inmediaciones de Mesa Redonda.

La comuna capitalina confirmó a La República que, tras el incidente, la víctima fue trasladada a una clínica cercana y se comunicó la situación a su familia. El área a la que pertenece coordina el apoyo al trabajador a través del despacho de recursos humanos, según la MML.

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Trabajador fue auxiliado por sus compañeros

En imágenes captadas por transeúntes, se observa a trabajadores del área de Gestión de Riesgos de Desastres de la MML y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) tratando de auxiliar al herido en plena avenida Abancay mientras los vehículos de transporte público circulan en los alrededores.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) también llegaron al lugar y controlaron el tránsito para evitar que se produzca un incidente mayor. Por el momento, se desconoce el estado de salud del agraviado y el vehículo que estuvo implicado en este suceso. El caso es investigado por la comisaría de San Andrés.

Accidente previo en el Centro de Lima

Este hecho recuerda un incidente ocurrido el pasado 24 de junio cuando una orientadora de la ATU perdió la vida tras ser atropellada por un bus del Corredor Azul mientras cumplía sus labores en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y Uruguay, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con reportes iniciales, el siniestro ocurrió cuando la víctima retiraba uno de los conos y daba pase a una unidad del Corredor Azul, de placa ABC-808. Sin embargo, por circunstancias que son materia de investigación, el conductor del vehículo habría realizado una maniobra de retroceso y la impactó. Tras ello, la trabajadora perdió el equilibrio y cayó sobre la pista, donde fue arrollada.

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