Corte de fibra óptica deja sin internet fijo a usuarios de Movistar en varios distritos de Lima Este

Interrupción en servicios de internet fijo afecta a varios distritos de Lima | Foto: composición LR

Interrupción en servicios de internet fijo afecta a varios distritos de Lima | Foto: composición LR

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Una interrupción en los servicios de internet fijo afecta desde la madrugada de este miércoles 1 de julio a usuarios de varios distritos de Lima, luego de que terceros dañaran la red de fibra óptica de Movistar en La Molina.

Según informó la empresa de telecomunicaciones, la incidencia impacta a clientes de La Molina, Chaclacayo, Ate, Santa Clara y Chosica, tras el corte registrado en la red ubicada en la avenida Asturias. La compañía señaló que personal técnico trabaja en la zona para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

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Detectan nuevo intento de manipulación

Mientras realizaban las labores de reparación, los técnicos detectaron a un grupo de personas que presuntamente manipulaba otra cámara subterránea de la empresa en la intersección de las avenidas Aragón y Asturias, a la altura de la Carretera Central.

Movistar indicó que este hecho se suma a otros dos actos de vandalismo registrados durante el último fin de semana en La Molina, los cuales también afectaron sus redes de fibra óptica y ocasionaron interrupciones en los servicios de internet fijo y telefonía móvil.

Empresa presentó denuncia

La compañía informó que presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades para que investiguen los ataques contra su infraestructura.

Asimismo, recordó que la manipulación o daño a las redes de telecomunicaciones constituye un delito, debido a que puede afectar no solo el acceso a internet y telefonía, sino también la comunicación con servicios de emergencia.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a reportar ante las autoridades cualquier actividad sospechosa relacionada con cables, postes o cámaras subterráneas de telecomunicaciones.