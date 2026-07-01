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Sociedad

Más de 8 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 10 horas del 3 al 5 de julio: consulta horario y zonas afectadas

La suspensión del servicio eléctrico fue programada por Pluz Energía para ejecutar trabajos de mantenimiento en la red. Revisa qué sectores serán afectados en cada distrito y el horario previsto.

Pluz Energía anuncia cortes de luz de hasta 10 horas
Pluz Energía anuncia cortes de luz de hasta 10 horas | Composición LR.
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Pluz Energía anunció nuevos cortes programados del servicio eléctrico para este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio en diversos sectores de Lima y Callao, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica. Las interrupciones serán temporales y tendrán una duración de entre 7 y 10 horas, según la zona afectada.

Según el cronograma difundido por la empresa, la medida comprenderá sectores de distritos como Los Olivos, La Perla, Puente Piedra, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, entre otros de Lima Metropolitana. Los cortes abarcarán avenidas, jirones, urbanizaciones, asentamientos humanos, cooperativas y asociaciones de vivienda, con horarios que variarán de acuerdo con cada sector.

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¿Qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz? Horario y zonas

Viernes 3 de julio

Los Olivos

  • Zonas afectadas: calle El Calistemo cdras. 9 y 10, calle El Abutillón cdra. 38, calle Las Fresas cdras. 9 y 10, jr. Tritoma cdras. 8, 9 y 10, jr. Guandu cdra. 39, jr. El Amargón cdra. 40, jr. Los Helenios cdra. 40, jr. Las Acacias cdra. 8, jr. Las Hiedras cdra. 8, av. Las Palmeras cdras. 38, 39 y 40.
  • Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 06:00 p. m.

La Perla

  • Zonas afectadas: jr. José Olaya cdras. 10, 11 y 12, jr. Morro de Arica cdras. 3, 4, 5 y 6, jr. Tarata cdras. 4 y 5, jr. Túpac Amaru cdras. 10, 11 y 12, av. Santa Rosa cdras. 3, 4 y 5, jr. Cahuide cdras. 11 y 12, jr. Lima cdra. 3.
  • Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 06:00 p. m.

Puente Piedra

  • Zonas afectadas: Asoc. Viv. Peq. Avic. El Dorado (mzs. A, B y C), C.P. Zapallal Alto (mz. A).
  • Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 05:00 p. m.

San Antonio de Chaclla

  • Zonas afectadas: Asoc. Viv. Las Praderas Anx. 8, Asoc. de Viv. San Juan de Jicarmarca.
  • Horario de interrupción: 09:30 a. m. – 06:30 p. m.

Puente Piedra

  • Zonas afectadas: Asoc. Viv. Los Molinos, Asoc. Viv. Esmeraldas de Norte, Asoc. Paraíso del Norte, Asoc. Villa Gallinazos, Asoc. Viv. Virgen de Chapi, Pro. Viv. Las Mercedes, Pro. Viv. La Fontana, Prov. Viv. Chavín de Huántar, Asoc. Viv. Los Girasoles, Pro. Viv. Los Jardines, Asoc. Viv. Las Hortalizas de Puente Piedra, Asoc. Prop. Virgen Concepción Taquebamba, Pro. Res. Los Claveles, Asoc. de Viv. Las Poncianas, Asoc. de Prop. San Carlos Primero, Coop. Viv. Asamblea Constituyente, Pro. Viv. Villa Margarita, Coop. Covitiomar, Asoc. Viv. Trece de Mayo, Urb. Las Praderas del Norte, Asoc. de Viv. 22 de Abril, Coop. Viv. de la PNP, Coop. Viv. San Juan de Salinas, Coop. Viv. Francisco Malaspina Bryson, Asoc. 1 de Mayo, Asoc. Viv. 13 de Mayo.
  • Horario de interrupción: 08:30 a. m. – 06:30 p. m.

Sábado 4 de julio

Lima Cercado

  • Zonas afectadas: jr. Ayacucho cdra. 8, jr. Puno cdras. 4, 5, 6 y 7, calle Inambari cdra. 7, jr. Andahuaylas cdra. 11, av. Nicolás de Piérola cdras. 14 y 15, av. Abancay cdras. 7 y 8, jr. Azángaro cdra. 7.
  • Horario de interrupción: 12:00 a. m. – 10:00 a. m.

Comas

  • Zonas afectadas: av. Felipe Pinglo Alva cdra. 4, jr. Micaela Bastidas cdras. 1 y 5, jr. Ramón Castilla cdras. 4, 5, 6 y 7, jr. Miguel Grau cdra. 1, jr. César Vallejo cdras. 3, 4 y 5, jr. María Parado de Bellido cdra. 5, av. Revolución cdras. 17, 18 y 19, jr. América cdra. 1, jr. Mollendo cdra. 1, av. Túpac Amaru cdra. 1, psje. Simón Bolívar cdra. 1, P.J. Collique IV Zona (mzs. A, B1 y U).
  • Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 06:00 p. m.

Los Olivos

  • Zonas afectadas: A.H. Los Olivos de Pro (mzs. I, I1, J, J1, J2, J3, K, K1, K2, L, L1, L2, LL, LL1, LL2, LL3, N, N3 y N4).
  • Horario de interrupción: 08:30 a. m. – 05:30 p. m.

San Martín de Porres / Callao

  • Zonas afectadas: Asoc. Viv. Los Robles de Santa Rosa, Asoc. Prop. Las Gardenias, Asoc. Viv. Res. Venecia, Asoc. Viv. Chicmabamba, Asoc. Prop. Los Olivos de Santa Rosa, Asoc. Prop. Viv. Los Trabajadores del Puerto del Callao, fundo predio rústico Santa Rosa.
  • Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 05:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas: Coop. Viv. Huancaray (mzs. G, I, J, K, L, LL, M y N).
  • Horario de interrupción: 09:30 a. m. – 04:30 p. m.

Los Olivos / San Martín de Porres

  • Zonas afectadas: A.H. 19 de Mayo, urb. El Parque de Naranjal, av. El Naranjal cdras. 14, 15 y 16, av. Huandoy cdra. 50, av. Los Próceres cdra. 50, calle Cajay cdra. 50, calle Cochas cdra. 50, calle Huántar cdra. 50, jr. Piscobamba cdras. 14, 15 y 16, jr. Yaracmarca cdra. 50, jr. Uchupata cdra. 50, Asoc. Viv. Monte Azul de Naranjal, jr. Mitobamba cdras. 50 y 51.
  • Horario de interrupción: 08:30 a. m. – 06:00 p. m.

Domingo 5 de julio

Carabayllo

  • Zonas afectadas: av. Chaviña, Los Algarrobos, C.P. Río Seco.
  • Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 05:00 p. m.

¿Cómo consigo la copia de mi recibo de luz?

Puedes obtener tu recibo de luz en formato digital o físico de manera sencilla. La opción más rápida es afiliarte al recibo digital a través del Portal Cliente, donde solo debes ingresar con tu correo y contraseña, seleccionar “Recibo digital” y activar la suscripción para recibirlo cada mes en tu correo electrónico.

También puedes descargarlo desde la aplicación móvil. Para ello, descarga la app, crea tu cuenta, registra tu número de suministro y accede a la sección “Mis facturaciones”. Luego selecciona “Ver recibo” para descargarlo al instante. Si necesitas una copia física para algún trámite, puedes solicitarla en los centros de atención de la empresa.

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