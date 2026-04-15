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Conectividad móvil en Perú: por qué la calidad de señal es tan importante como la cobertura

Según Osiptel, Movistar Perú es líder en cobertura móvil garantizada, destacando en calidad y alcance.

La conectividad de calidad posiciona a la compañía como referente en el país. Fuente: Difusión.
La conectividad de calidad posiciona a la compañía como referente en el país. Fuente: Difusión.

Hoy la conectividad de calidad marca la diferencia. Desde una videollamada de trabajo, poder acceder a telemedicina o mantenerse informado, la calidad de la red móvil impacta directamente en cómo vivimos y trabajamos, y es clave para el desarrollo del país.

Pero no se trata solo de que haya señal. La verdadera diferencia está en que esa conexión sea estable, rápida y confiable, incluso en momentos de alta demanda. Ahí es donde es clave el concepto de cobertura móvil garantizada.

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La cobertura móvil garantizada corresponde a aquellas áreas donde el operador asegura el servicio bajo indicadores de calidad supervisados por Osiptel. Este resultado refleja el despliegue sostenido de infraestructura, la modernización de la red y la optimización del espectro radioeléctrico que viene ejecutando la compañía a nivel nacional.

Cobertura en el país con calidad comprobada

En el Perú, este indicador permite identificar qué operadores no solo llegan a más lugares, sino que además cumplen estándares de calidad supervisados por el regulador. En ese escenario, Movistar Perú se posiciona como líder.

Según la plataforma “Checa tu señal” de Osiptel, la compañía alcanza un 70.65% de cobertura móvil garantizada en zonas pobladas, superando ampliamente al siguiente operador, que registra 41.41%.

Movistar tiene cobertura móvil en más de 59 mil centros poblados, lo que evidencia su capacidad para operar de manera consistente en distintas regiones del país, contribuyendo así con el desarrollo de miles de personas.

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