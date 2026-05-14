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Economía

Movistar: Más de 100 comunidades rurales acceden a 4G

Esta conectividad permite a residentes acceder a servicios financieros y mejorar la comercialización de productos agrícolas.

Mecanismo Canon por Cobertura permite a los operadores móviles destinar hasta el 60% del pago por uso del espectro radioeléctrico
Mecanismo Canon por Cobertura permite a los operadores móviles destinar hasta el 60% del pago por uso del espectro radioeléctrico
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Integratel Perú (exTelefónica) informó que habilitó conectividad 4G en 105 comunidades rurales del país durante el último año, como parte de los compromisos asumidos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) bajo el mecanismo Canon por Cobertura.

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El anuncio se realizó desde la comunidad de Centroamérica, ubicada en la provincia de El Dorado, región San Martín. Esta localidad, situada a dos horas de Tarapoto, está habitada por cerca de 30 familias dedicadas a la agricultura y cuenta desde abril con 4G, que permite a sus residentes acceder a servicios de datos y voz.

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La empresa señaló que la conectividad permitirá mejorar el acceso a los servicios financieros y facilitar la comercialización de productos agrícolas en estas localidades.

El mecanismo Canon por Cobertura permite a los operadores móviles destinar hasta el 60% del pago por uso del espectro radioeléctrico a inversiones en infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales y alejadas del país.

El despliegue de infraestructura estuvo a cargo de Internet para Todos, firma encargada de expandir la red 4G en el marco del programa

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