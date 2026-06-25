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Sociedad

Redes sociales y crianza: expertos advierten que padres desconocen qué hacen sus hijos en internet

Especialistas sostienen que la brecha digital entre padres e hijos se basa en el desconocimiento del uso de la tecnología, no solo en su acceso.

Especialistas advierten que la brecha digital entre padres e hijos se centra en el desconocimiento del entorno digital, más que en el acceso a la tecnología.
Especialistas advierten que la brecha digital entre padres e hijos se centra en el desconocimiento del entorno digital, más que en el acceso a la tecnología. | Andina
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En el marco del Día de las Redes Sociales, especialistas alertan que la principal brecha digital entre padres e hijos ya no pasa por el acceso a la tecnología, sino por el desconocimiento de lo que ocurre dentro de ella.

Aunque muchas familias monitorean el tiempo que niños y adolescentes pasan frente a una pantalla, todavía existe poca claridad sobre los contenidos que consumen, las personas con las que interactúan y las tendencias que influyen en sus decisiones.

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Más de 28 millones de peruanos usan redes sociales

La advertencia cobra relevancia en un país donde 28,3 millones de personas usan redes sociales, lo que representa el 81,6% de la población, según Data Reportal. A ello se suma un estudio de Pew Research que revela que el 46% de adolescentes afirma estar conectado 'casi de forma permanente', mientras que uno de cada tres utiliza al menos una red social casi todo el tiempo.

El debate sobre el impacto de estas plataformas ha escalado en varios países. Australia y Reino Unido ya han impulsado restricciones para menores de 16 años, mientras Dinamarca evalúa medidas similares. Sin embargo, especialistas advierten que el problema no se resuelve únicamente con prohibiciones.

Para el experto en tecnología educativa Sandro Marcone, muchas familias han avanzado en establecer límites sobre el tiempo de pantalla, pero no necesariamente en entender cómo se desarrolla la vida digital de sus hijos. 'Los padres saben cuánto tiempo están conectados, pero no siempre saben con quién conversan, qué consumen, qué publican o qué creadores influyen en su forma de pensar y relacionarse', explicó.

Según Marcone, esta falta de conocimiento reduce la capacidad de acompañamiento y prevención frente a riesgos como la desinformación, la presión social, el contacto con desconocidos o la exposición a contenidos inapropiados. 'Los controles parentales ayudan, pero son insuficientes si no van acompañados de diálogo y presencia activa de los adultos', sostuvo.

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Riesgos para menores al usar internet

Desde el ámbito escolar, Eduardo Muñoz, director de Innovación de Innova Schools, señaló que los estudiantes manejan códigos culturales y lenguajes digitales que muchas veces son ajenos para docentes y padres. 'Este miércoles los adolescentes se comunican a través de memes, audios virales y tendencias en plataformas como TikTok. Ese lenguaje evoluciona muy rápido y los adultos suelen quedar fuera', indicó.

Muñoz agregó que esta realidad obliga a fortalecer competencias digitales como el pensamiento crítico, la capacidad de identificar información confiable y la comprensión del impacto que una publicación puede tener en la identidad digital y el futuro de una persona.

Ambos especialistas coinciden en que restringir sin acompañar puede ser contraproducente. 'Un adolescente siempre encontrará formas de acceder al contenido que desea. La clave está en formar criterio y confianza', afirmó Muñoz.

Marcone, por su parte, advirtió que uno de los errores más frecuentes es abordar internet únicamente desde el miedo. 'Muchos jóvenes dejan de contar lo que les ocurre en línea porque temen perder el celular o ser castigados. El objetivo debe ser formar criterio y la posibilidad de pedir ayuda', remarcó.

Los especialistas recomiendan a las familias involucrarse más en la vida digital de sus hijos: conocer qué plataformas usan, qué creadores siguen y conversar sobre privacidad, seguridad y hábitos responsables en internet. Más que un desafío tecnológico, sostienen, se trata de una oportunidad para fortalecer la confianza y los vínculos familiares.

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