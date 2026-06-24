¿Dónde ver el Inti Raymi 2026 EN VIVO HOY? Sigue minuto a minuto la Fiesta del Sol, las ceremonias, artistas y más

Este miércoles 24 de junio, miles de personas tanto en Perú como en el extranjero podrán disfrutar de la transmisión en vivo del Inti Raymi 2026, una celebración andina emblemática en Cusco. | Foto: Andina/Composición LR

Este miércoles 24 de junio, miles de personas tanto en Perú como en el extranjero podrán disfrutar de la transmisión en vivo del Inti Raymi 2026, una celebración andina emblemática en Cusco. | Foto: Andina/Composición LR

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Miles de personas en el Perú y el extranjero podrán seguir este miércoles 24 de junio la transmisión en vivo del Inti Raymi 2026, una de las celebraciones más emblemáticas del mundo andino que se desarrolla en la ciudad de Cusco. La cobertura especial permitirá observar las principales ceremonias de la Fiesta del Sol desde los escenarios más representativos de la antigua capital del Tahuantinsuyo.

La jornada coincide con el Día del Cusco y reúne cada año a miles de visitantes nacionales y extranjeros. La escenificación oficial recrea los rituales dedicados al dios Inti y se desarrolla en espacios históricos como el Qorikancha, la Plaza Mayor y la fortaleza de Sacsayhuamán, donde se concentra el acto central de la festividad.

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¿Dónde ver EN VIVO el Inti Raymi 2026 en Perú y el extranjero?

La cobertura especial está a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú a través de TVPerú, que transmite las actividades entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. La programación incluye entrevistas, reportajes, material audiovisual y explicaciones históricas para acercar la celebración a la audiencia nacional e internacional.

Los interesados pueden seguir la transmisión mediante la señal abierta digital de TVPerú, operadores de televisión por cable y plataformas digitales. Además, la cobertura está disponible para usuarios de todo el mundo a través de los canales oficiales de TVPerú en YouTube y Facebook, lo que permite seguir en tiempo real cada momento de una de las expresiones culturales más importantes del Perú y de los Andes.

Horarios y ceremonias principales del Inti Raymi 2026

La programación oficial del Inti Raymi 2026 contempla tres escenarios principales a lo largo del día:

9:00 a. m. | Qorikancha: inicio de la ceremonia con el tradicional saludo al Sol encabezado por el inca, la qoya y el séquito imperial.

inicio de la ceremonia con el tradicional saludo al Sol encabezado por el inca, la qoya y el séquito imperial. 10:00 a. m. | Plaza Mayor del Cusco: desarrollo del denominado Encuentro de los Tiempos, acto simbólico que incluye el ritual de la coca y la interacción entre el inca y las autoridades locales.

desarrollo del denominado Encuentro de los Tiempos, acto simbólico que incluye el ritual de la coca y la interacción entre el inca y las autoridades locales. 1:30 p. m. | Explanada de Chukipampa, en Sacsayhuamán: inicio de la ceremonia central y la representación más extensa de la Fiesta del Sol.

En Sacsayhuamán se realizan los momentos más esperados de la jornada, como el ingreso del inca al Ushnu, la llegada de los representantes del Collasuyo, Contisuyo, Antisuyo y Chinchaysuyo, el rito de la chicha, el encendido del fuego sagrado y el sacrificio simbólico de una llama. La ceremonia concluye con el tradicional Q'ochurikuy, expresión colectiva de celebración y agradecimiento al Sol.