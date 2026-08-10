Víctor Piñán cuestiona silencio de Miguel Torres tras robo en su despacho: "Parece que lo pasan por agua tibia"

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El diputado Víctor Piñán, vocero de la bancada Obras, cuestionó el silencio del presidente del Congreso, Miguel Torres, luego del robo de un celular institucional en su despacho. El legislador presentó esta denuncia en una entrevista con La República. Piñán remitió documentos sobre el hecho hace una semana tanto a Torres como al oficial mayor, Giovanni Forno, y hasta el momento no recibió ninguna respuesta.

"Hasta el día de hoy no tengo una sola respuesta, y eso es lo que a mí me causa mucha indignación y la verdad, extrañeza", declaró el diputado. Piñán agregó que la situación se maneja "como que se pasaran todo por agua tibia, como si esto no fuera grave". El legislador consideró que un caso de esta naturaleza debería resolverse con mayor rapidez, sobre todo porque involucra las oficinas de los propios legisladores.

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Dos efectivos de la Policía Nacional se apersonaron este lunes en el edificio para iniciar las investigaciones de ley. Los agentes buscan determinar qué otros bienes pudieron sustraerse de los despachos afectados. Piñán precisó que, además del celular, un asesor de su equipo reportó la desaparición de vitaminas tras el ingreso de trabajadores contratados para obras de refacción en el edificio.

El diputado evitó atribuir el robo a una represalia política directa. El diputado remarcó que prefiere mantener una posición objetiva frente al hecho. Como hipótesis alternativa, planteó que trabajadores contratados por terceros para las obras de refacción del edificio pudieron ser responsables de la sustracción. "No podemos señalar" con certeza a un culpable, sostuvo.

Piñán señaló que estos problemas no se limitan a su despacho. Según el diputado, toda la bancada Obras enfrenta las mismas deficiencias de infraestructura pese al presupuesto destinado a acondicionar los ambientes para la bicameralidad.

Deficiencias de infraestructura en los despachos de Obras

Piñán detalló que las oficinas de su bancada carecen de instalaciones eléctricas adecuadas. Tampoco cuentan con suficientes puntos de red. "Faltan puntos de red para poder instalar las computadoras. Las computadoras están sin internet porque no se puede jalar el internet", explicó el legislador. El cable de conexión, según dijo, no llega a algunos ambientes porque el punto más cercano queda demasiado lejos.

El equipamiento tecnológico también genera molestia entre los trabajadores de la bancada. Piñán indicó que varias computadoras tienen entre cinco y seis años de antigüedad. Estos equipos, dijo, ya pasaron por un segundo o tercer uso antes de llegar a las oficinas actuales. El diputado consideró que una computadora con ese tiempo de uso necesita reemplazo.

El espacio disponible para el personal es otro punto crítico. Piñán señaló que su despacho como vocero mide 60 metros cuadrados y alberga a 11 trabajadores. No todos cuentan con una computadora propia. El legislador indicó que ni el oficial mayor ni la presidencia del Congreso mostraron interés en conocer las necesidades reales de los diputados antes de asignar los ambientes.

La asignación de despachos en el nuevo Congreso estuvo a cargo de la Junta Preparatoria. Según Piñán, ese grupo estuvo integrado por representantes de Fuerza Popular, Renovación Popular y Buen Gobierno. La bancada Obras no participó en esa decisión. "No hemos sido parte de la Junta Preparatoria. Nadie se ha señalado de Obras, quiero esta oficina", afirmó el diputado, quien vinculó la falta de voz en ese proceso con las oficinas más reducidas que terminaron por asignarles.