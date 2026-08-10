Cuádruple crimen en Trujillo: familias de obreros piuranos piden ayuda para el sepelio y exigen captura de sicarios

A la derecha, Rosario García Mulatillo, madre de Leyvis Gálvez y abuela de Anthony Domínguez | Foto: La República / Almendra Ruesta

A la derecha, Rosario García Mulatillo, madre de Leyvis Gálvez y abuela de Anthony Domínguez | Foto: La República / Almendra Ruesta

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Las familias de Alejandro Calva Carrión, Anthony Domínguez Gálvez, Leivis Gálvez García y César Sandoval Ramos exigieron justicia a las autoridades policiales de La Libertad y al Gobierno central tras el asesinato de los cuatro trabajadores de construcción civil, todos de origen piurano, en la ciudad de Trujillo. Además, solicitaron el respaldo solidario de la comunidad para costear el pago de nichos, féretros y el sepelio.

El crimen ocurrió la tarde del último sábado 8 de agosto, cuando las víctimas departían cerca de la vivienda que alquilaban tras culminar su jornada laboral. Los obreros llevaban aproximadamente un mes y medio laborando en la ciudad norteña, tras ser contratados por la empresa inmobiliaria Los Portales. Aunque los motivos del ataque armado aún son materia de investigación, los familiares no descartan que se trate de un caso de extorsión y cobro de cupos.

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Joven víctima

Los allegados de Alejandro Calva Carrión, un joven de tan solo 19 años, relataron que la víctima era el principal sostén de su madre, con quien se comunicaba a diario desde que viajó a Trujillo. En ese sentido, hicieron un llamado urgente a las autoridades del Ejecutivo para capturar a los responsables y garantizar mayor seguridad a los trabajadores del sector construcción.

"Han llegado dos sicarios en moto y sin medir palabra dispararon a matar. Creemos que ha sido contra la empresa, por eso queremos que se pronuncien (...) Cerca de 12 piuranos habían ido a trabajar, ahora todos se han regresado. Están atemorizados. Pedimos a las autoridades de Trujillo que se manifiesten. La policía no nos ha informado nada", expuso el hermano de la víctima, Alexis Calva Carrión.

Los familiares indicaron que cualquier tipo de colaboración económica para apoyar a esta familia se puede realizar a través del número telefónico 907682884, a nombre de Alexis Calva.

Asesinan a tío y sobrino

Otras dos de las víctimas son los familiares Leyvis Gálvez y Anthony Domínguez, tío y sobrino, quienes habían viajado a la región norteña convocados por un pariente que ya laboraba para la misma empresa. "Son hombres tranquilos y trabajadores", aseguraron los deudos consternados por la tragedia.

Rosita Gálvez García, madre de Anthony, señaló que a la familia le urge adquirir un féretro y un nicho para el cuerpo de su hijo, quien falleció a causa de un paro cardíaco tras llegar con vida a un hospital de Trujillo. Sus restos arribarán al distrito de Piura la noche de este lunes 10 de agosto.

"Me han quitado a mi hijo y a mi hermano. Pido justicia para los cuatro que han matado", exclamó la afectada progenitora.

Para brindar apoyo solidario a esta familia, se puede hacer llegar la ayuda al número Yape 988923806, a nombre de Lucy Gálvez.