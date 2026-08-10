Untels también ofrece servicios gratuitos a sus estudiantes y mantiene convenios internacionales para intercambios académicos y pasantías. | Foto: difusión/Andina/Composición LR

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La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (Untels) incorporó 5 nuevas carreras profesionales a su oferta académica y habilitó 600 vacantes para su examen de admisión 2026-II, que se realizará el próximo domingo 16 de agosto. Las nuevas especialidades están vinculadas con áreas como tecnología, inteligencia artificial, ingeniería y negocios.

El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el 14 de agosto, mientras que decenas de jóvenes acuden diariamente a la Oficina Central de Admisión para completar sus registros. Las vacantes están distribuidas entre las diez carreras profesionales de la universidad, con 60 cupos asignados a cada programa.

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¿Cuáles son las nuevas carreras de la Untels y cuántas vacantes ofrece?

La oferta académica incorpora Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Software, Ingeniería de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y Marketing y Negocios Internacionales. Estas se suman a Administración de Empresas, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, e Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

En total, cada una de las diez carreras dispone de 60 vacantes, alcanzando las 600 plazas aprobadas para este proceso de admisión. El incremento fue aprobado por el Consejo Universitario durante la sesión ordinaria del 14 de julio y formalizado mediante la Resolución de Consejo Universitario N.° 130-2026-UNTELS-CU.

Untels: ¿Cuándo es el examen de admisión 2026-II y cómo postular?

El examen de admisión 2026-II de la Untels será el 16 de agosto, mientras que las inscripciones estarán disponibles hasta el 14 de agosto. La universidad informó que el interés por las nuevas especialidades ha generado una importante concurrencia de postulantes en su Oficina Central de Admisión.

La universidad también cuenta con servicios gratuitos para sus estudiantes, entre ellos alimentación en el comedor universitario, gimnasio, talleres deportivos y artísticos, atención psicológica y psicopedagógica, biblioteca física y virtual, laboratorios especializados y movilidad.

Además, la Untels mantiene convenios con instituciones nacionales e internacionales, incluidas entidades de China, Estados Unidos, Brasil y otros países de Sudamérica. Estas alianzas contemplan oportunidades de intercambio académico, pasantías y proyectos de investigación.