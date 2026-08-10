HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur lanza 5 nuevas carreras de tecnología e IA: conoce cómo postular a las 600 vacantes del examen de admisión 2026-II

Cada carrera ofrece 60 cupos, aprobados por el Consejo Universitario. La Untels también brinda servicios gratuitos y mantiene convenios internacionales que favorecen el intercambio académico.

Untels también ofrece servicios gratuitos a sus estudiantes y mantiene convenios internacionales para intercambios académicos y pasantías.
Untels también ofrece servicios gratuitos a sus estudiantes y mantiene convenios internacionales para intercambios académicos y pasantías. | Foto: difusión/Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (Untels) incorporó 5 nuevas carreras profesionales a su oferta académica y habilitó 600 vacantes para su examen de admisión 2026-II, que se realizará el próximo domingo 16 de agosto. Las nuevas especialidades están vinculadas con áreas como tecnología, inteligencia artificial, ingeniería y negocios.

El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el 14 de agosto, mientras que decenas de jóvenes acuden diariamente a la Oficina Central de Admisión para completar sus registros. Las vacantes están distribuidas entre las diez carreras profesionales de la universidad, con 60 cupos asignados a cada programa.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

PUEDES VER: Leptospirosis en Perú alcanza cifra récord de muertes y hospitalizados en 2026: El Niño agravaría panorama

lr.pe

¿Cuáles son las nuevas carreras de la Untels y cuántas vacantes ofrece?

La oferta académica incorpora Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Software, Ingeniería de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y Marketing y Negocios Internacionales. Estas se suman a Administración de Empresas, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, e Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

En total, cada una de las diez carreras dispone de 60 vacantes, alcanzando las 600 plazas aprobadas para este proceso de admisión. El incremento fue aprobado por el Consejo Universitario durante la sesión ordinaria del 14 de julio y formalizado mediante la Resolución de Consejo Universitario N.° 130-2026-UNTELS-CU.

PUEDES VER: Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

lr.pe

Untels: ¿Cuándo es el examen de admisión 2026-II y cómo postular?

El examen de admisión 2026-II de la Untels será el 16 de agosto, mientras que las inscripciones estarán disponibles hasta el 14 de agosto. La universidad informó que el interés por las nuevas especialidades ha generado una importante concurrencia de postulantes en su Oficina Central de Admisión.

La universidad también cuenta con servicios gratuitos para sus estudiantes, entre ellos alimentación en el comedor universitario, gimnasio, talleres deportivos y artísticos, atención psicológica y psicopedagógica, biblioteca física y virtual, laboratorios especializados y movilidad.

Además, la Untels mantiene convenios con instituciones nacionales e internacionales, incluidas entidades de China, Estados Unidos, Brasil y otros países de Sudamérica. Estas alianzas contemplan oportunidades de intercambio académico, pasantías y proyectos de investigación.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Examen de admisión UNI 2026-2 HOY, 10 de agosto: prueba de Aptitud Académica, Humanidades y resultados

Examen de admisión UNI 2026-2 HOY, 10 de agosto: prueba de Aptitud Académica, Humanidades y resultados

LEER MÁS
Resultados UNSA del examen de admisión ordinario I fase 2027: link para conocer los resultados por carreras

Resultados UNSA del examen de admisión ordinario I fase 2027: link para conocer los resultados por carreras

LEER MÁS
La buena noticia para los postulantes a la UNI que todavía no logran su inscripción para el examen de admisión 2026-2

La buena noticia para los postulantes a la UNI que todavía no logran su inscripción para el examen de admisión 2026-2

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un terremoto, según indica el CISMID

Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un terremoto, según indica el CISMID

LEER MÁS
FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

LEER MÁS
Examen de admisión UNI 2026-2 HOY, 10 de agosto: prueba de Aptitud Académica, Humanidades y resultados

Examen de admisión UNI 2026-2 HOY, 10 de agosto: prueba de Aptitud Académica, Humanidades y resultados

LEER MÁS
Resultados UNSA del examen de admisión ordinario I fase 2027: link para conocer los resultados por carreras

Resultados UNSA del examen de admisión ordinario I fase 2027: link para conocer los resultados por carreras

LEER MÁS
Corte de agua de hasta 12 horas este martes 11: conoce los horarios y zonas afectadas en Miraflores, SJL, Los Olivos y más

Corte de agua de hasta 12 horas este martes 11: conoce los horarios y zonas afectadas en Miraflores, SJL, Los Olivos y más

LEER MÁS
Presidente del IGP lanza advertencia por silencio sísmico en Perú tras devastador temblor de 7,4 en Colombia: “En algún momento tendrá que ocurrir (un gran terremoto)”

Presidente del IGP lanza advertencia por silencio sísmico en Perú tras devastador temblor de 7,4 en Colombia: “En algún momento tendrá que ocurrir (un gran terremoto)”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025