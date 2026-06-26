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Menor de 16 años es detenida tras detonar un explosivo y asegura que su enamorado le pidió hacerlo

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la menor dejó el artefacto y se retiró. Las autoridades han iniciado pericias para determinar el lugar de colocación y la forma en que se ejecutó el atentado.

La explosión, ocurrida el 25 de junio, dañó dos camionetas y parte de un edificio. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque preocupó a los vecinos de la zona.
La explosión, ocurrida el 25 de junio, dañó dos camionetas y parte de un edificio. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque preocupó a los vecinos de la zona. | Foto: Latina/Composición LR
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Una adolescente de 16 años fue detenida por la Policía Nacional luego de ser señalada como la presunta responsable de colocar un artefacto explosivo debajo de un vehículo en la urbanización Palmeras del Golf, en el distrito de Víctor Larco, en Trujillo. Tras su intervención, la menor habría manifestado que actuó por pedido de su enamorado, versión que forma parte de las investigaciones en curso.

La detonación ocurrió la noche del 25 de junio en la calle Las Bugambilias y provocó daños materiales en dos camionetas estacionadas, además de afectar parte de la fachada de un edificio y la calzada. No se reportaron personas heridas, aunque la explosión fue escuchada en distintos sectores de la ciudad y causó alarma entre los vecinos.

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Cámaras de seguridad captaron el momento en que colocó el explosivo bajo un vehículo

Las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia del sector fueron incorporadas a las diligencias policiales. De acuerdo con la información preliminar, los videos muestran a una persona acercándose a uno de los vehículos estacionados para dejar un presunto artefacto explosivo y retirarse del lugar poco antes de la detonación.

Tras el ataque, efectivos policiales y personal de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona e iniciaron las pericias para determinar el punto exacto donde fue colocado el explosivo y establecer la forma en que se ejecutó el atentado. La inspección también permitió constatar los daños ocasionados a los vehículos y a la infraestructura cercana.

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