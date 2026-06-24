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Juzgado de Paz Letrado de Huarango acercó los servicios judiciales a pobladores de Puerto Ciruelo

Gracias al apoyo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se logró promover la justicia inclusiva y cercana, atendiendo a poblaciones vulnerables sin necesidad de desplazamientos largos.

Durante la actividad, el magistrado Jheyson Emanuel Arbaiza y su equipo brindaron asesoría legal a quince ciudadanos. Fuente: difusión.
Durante la actividad, el magistrado Jheyson Emanuel Arbaiza y su equipo brindaron asesoría legal a quince ciudadanos. Fuente: difusión.
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En una clara muestra de compromiso con el acceso a la justicia y la atención de las poblaciones más alejadas, el Juzgado de Paz Letrado de Huarango desarrolló una jornada de Justicia Itinerante en el centro poblado Puerto Ciruelo, ubicado en la provincia de San Ignacio, permitiendo que los ciudadanos reciban orientación legal y atención judicial sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Esta importante actividad se realizó gracias al respaldo de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, liderada por el doctor César William Bravo Llaque, cuya gestión viene impulsando iniciativas que fortalecen la presencia del Poder Judicial en las comunidades más vulnerables, promoviendo una justicia cercana, inclusiva y al servicio de las personas.

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La jornada estuvo encabezada por el juez supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Huarango, doctor Jheyson Emanuel Arbaiza Rodríguez, quien, junto a su equipo de trabajo conformado por un secretario y una asistenta judicial, se trasladó hasta Puerto Ciruelo para atender de manera directa las necesidades de la población.

El esfuerzo desplegado por el magistrado y los servidores judiciales permitió brindar atención a quince ciudadanos, quienes recibieron orientación especializada sobre diversos asuntos legales. Asimismo, se logró la presentación de una demanda de aumento de alimentos mediante el uso de formularios judiciales, además de absolver consultas relacionadas con procesos en trámite, sucesiones intestadas, usurpación, alimentos y designación de apoyos y salvaguardias.

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Para garantizar una amplia participación ciudadana, el juzgado coordinó previamente con la Municipalidad Distrital de Huarango, la Municipalidad Delegada del Centro Poblado Puerto Ciruelo, las Rondas Campesinas y medios de comunicación locales, logrando una efectiva difusión de la campaña y fortaleciendo el vínculo entre el sistema de justicia y la comunidad.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de acercar la justicia a las poblaciones más alejadas y vulnerables, promoviendo un servicio oportuno, accesible y humano. En esa línea, el Juzgado de Paz Letrado de Huarango viene consolidando una labor ejemplar al llevar la atención judicial directamente a las comunidades, demostrando que la justicia debe llegar hasta donde están las personas y no esperar que las personas lleguen a ella.

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